Діамантові сережки та особливі каблучки: Тейлор Свіфт показала розкішні прикраси на MTV VMA

Які прикраси обрала Тейлор Свіфт

На підмізинному пальці лівої руки можна було помітити заручальну каблучку з діамантом огранювання Old Mine від дизайнерки Kindred Lubeck та весільну обручку.

Також на руці артистки був перстень від грецького дизайнера Etho Maria з каменем вагою 4,56 карата.

Праву руку артистка прикрасила Royale Ring від Forever Diamonds New York. Цей ювелірний комплект складається з двох поєднаних ланцюжком каблучок, на якому розміщені дорогоцінні камені.

Доповненням образу стали діамантові сережки-підвіски від Leviev, які чудово проглядалися крізь розпущене волосся співачки.

Прикраси Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)

Сукня від Tamara Ralph

Розкішні прикраси вдало перегукувалися з модним образом Тейлор. Для церемонії нагородження вона обрала кутюрний лук від Tamara Ralph з осінньо-зимової колекції 2026/2027.

Вбрання складалося з темного верху з горловиною та напівпрозорими вставками з боків, який доповнила асиметрична срібляста спідниця з кристалами.

"Модель вирізняється контрастною фактурою та скульптурною драпіровкою", - описав образ бренд.

Тейлор Свіфт отримала особливу нагороду

Цьогорічна церемонія MTV VMA стала особливою для Свіфт. Вона отримала першу в історії премії нагороду Artist Director Honors. Ця відзнака присвячена її роботі з музичними відео та іншими візуальними проєктами.

Крім того, в межах заходу вона презентувала новий кліп на пісню Patient Zero, у якому головні ролі зіграли її подруга Дакота Джонсон та Колін Фаррелл.