Як Бекхеми підтримали сина на кінопрем'єрі

Девід і Вікторія разом із Ромео та його дівчиною Кім Тернбулл пройшлися червоною доріжкою на прем'єрі в Парижі. Для сімейного виходу пара обрала класичні образи в темних кольорах, доповнивши їх червоними акцентами.

Вікторія з'явилася в чорному жакеті з виразною лінією плечей, класичних штанах і туфлях з загостреними носками. Девід одягнув темно-синій костюм із білою сорочкою та краваткою, який доповним червоним шарфом та коричневим взуттям.

Ромео також обрав костюм темного кольору, який поєднав із чорно-білою сорочкою в смужку та краваткою. Його обраниця Кім позувала перед фотографами в довгій бордовій атласній сукні з відкритими плечима та драпірованим верхом.

Бекхеми з сином та його дівчиною (фото: Getty Images)

Про що фільм "Forty Love"

"Forty Love" - романтична драма про теніс, знята фотографом і режисером П'єром-Анжем Карлотті. У центрі сюжету - тенісист Саша, якого грає актор Лука Кіршер, та його новий суперник у виконанні Ромео Бекхема.

Спочатку між героями виникає спортивне суперництво, однак згодом їхні стосунки набувають романтичного характеру. Стрічку описують як історію дорослішання з елементами романтики та драматичним сюжетом.

Для Ромео ця робота стала новим етапом у творчості. Раніше він пробував себе у футболі та модельному бізнесі, а тепер дебютував у кіно.