Даша Кацуріна закрила бренд KATSURINA та запустила новий

Що відомо про новий проєкт

Новий проєкт став продовженням цієї історії, але вже в іншому форматі: команда хотіла створити простір, куди можна прийти не лише за одягом, а й провести час, попрацювати, зустрітися з друзями або поїсти.

Простір стилізували під дім вигаданої героїні на ім’я Агата. Умовну "спальню" перетворили на шоурум, де також представлені роботи українських художників - їх можна придбати.

Трохи далі облаштували вітальню з диваном, журналами й вініловим програвачем. Саме в цій зоні можна приміряти речі, купити мерч. Далі розташовані кухня й зала кафе.

Кафе Agatha Playing (фото: іnstagram.com/agatha.playing)

Для інтер’єру використали вінтажні предмети. Завдяки цьому простір більше нагадує житловий будинок із власною історією, ніж традиційний магазин.

Agatha Playing (фото: іnstagram.com/agatha.playing)

Кафе працює у форматі" бістро". Меню поєднує грецькі й татарські мотиви, страви, пов’язані зі спогадами про дитинство, а також ідеї, які команда привезла з подорожей.

Водночас із запуском нового проєкту завершується історія KATSURINA - бренду, який Даша Кацуріна розвивала понад десять років. Agatha Playing продовжує цю роботу вже як ширший простір.