Чотири сестри – чотири стилі: як гардероб розкривав характер героїнь “Всі жінки – відьми”

Образи сестер як зріз епохи

Серіал виходив на екрани на зрізі тисячоліть і повністю демонстрував модні тенденції того часу. В центрі сюжету спочатку були три сестри Галлівел – Прю, Фібі та Пайпер, а згодом приєдналась Пейдж Меттьюз. Хоч і тренди та естетика у дівчат була спільна, та все ж гардероб кожної з сестер відрізнявся, повніше розкриваючи їхні характери.

В ті роки на піку популярності були джинси з низькою посадкою, приталені топи, тонкі бретельки, виразні вирізи, шкіра та жакети. Часто в образах використовували яскраві кольори, паєтки, бісер або мереживо. Макіяж теж був виразним – зокрема, образ Пейдж з червоною помадою став культовим, а для вечірніх сцен дівчата часто зʼявлялися зі смокі-айзом або яскравими тінями.

Прю Галлівел: елегантність та стриманість

Роль найстаршої сестри виконала Шеннен Догерті – її персонажка відповідальна, незалежна, звикла брати відповідальність на себе. Вона знається на мистецтві і працювала в аукціонному домі, а згодом вирішила спробувати себе у фотографії.

Зважаючи характер та рід занять, її стиль був найбільш класичним та стриманим. Вона обирала нейтральні кольори, приталені жакети, довгі спідниці, сорочки та блузки без надміру деталей. Образи Прю були жіночними та привабливими, одяг гарно сидів по фігурі та підкреслював чудову форму акторки.

Аксесуари були лаконічні і ледь помітні – найчастіше вона обирала тоненький золотий ланцюжок з маленьким сердечком, або була без прикрас взагалі.

Пайпер Галлівел: комфорт і жіночність

Роль середньої сестри виконала Голлі Марі Комбс – саме її героїня бере на себе відповідальність за сімʼю в пізніших сезонах, керує клубом, а також найперша з усіх стає матірʼю. Вона зібрана, відповідальна та дещо категорична.

В образах Пайпер переважає простота та комфорт – вона часто поєднує джинси з простими топами, мʼяким трикотажем, сорочками та блузками. Занадто кольорові та ексцентричні речі вона залишає сестрам, обираючи стриманість та жіночність. У вечірніх образах переважають сукні нейтральних кольорів, з закритими плечима або накидкою зверху.

Загалом, саме гардероб середньої сестри Галлівел виглядає найбільш природно, саме так як одягаються кожного дня звичайні жінки, які мають багато справ.

Фібі Галлівел: експерименти та сміливість

Фібі зіграла Аліса Мілано – це найменша сестра, яка мала найбільш яскравий та запальний характер. Вона смілива, молода, іноді трохи несерйозна та схильна до пригод. Їі приваблює мода, розваги та небезпечні і харизматичні чоловіки. Втім, у пізніших сезонах героїня змінюється, дорослішає, будує карʼєру та приймає більш виважені рішення.

Ці трансформації добре відображаються через її образи – від більш легких та інфантильних у перших сезонах до дорослих та стриманих під кінець серіалу. Образи Фібі найбільш різноманітні та грайливі, вона не боїться бути помітною та привертати до себе увагу. Часто обирає короткі топи з відкритим животом або спиною, штани з ультранизькою посадкою, виразні вирізи, яскраві кольори та блискітки.

Також часто експериментує з зачісками, змінює довжину волосся від довгого до піксі, підрізає гривку та випробовує різні укладки.

Пейдж Меттьюз: яскравість і богемність

Поява в серіалі четвертої сестри стала несподіваним сюжетним поворотом, її роль зіграла Роуз Макгавен.

Пейдж була наймолодшою з усіх, і, якщо спочатку злякалась новин про свою відьомську сутність, то дуже скоро захопилася світом магії, почала вивчати деталі свого нового становища, а пізніше навіть почала вчити молодих чаклунів.

Акторка має яскраву та контрастну зовнішність – темне волосся та білосніжну, майже порцелянову, шкіру. На такому контрасті чудово виглядають яскраві та чисті кольори, тому вона дуже часто користувалась яскравою помадою – червоною, вишневою, світло-рожевою.

В її образах переважають короткі топи та спідниці, мереживо, світлі невагомі сукні та пастельні кольори. Також цікаво розглядати деталі та багатошаровість в одязі Пейдж, адже вона часто додавала акценту аксесуарами та незвичними поєднаннями.