Чорний кіт знову став героєм реклами Boucheron: як виглядають коштовності

Про що нова кампанія

У новій кампанії коштовності постають у гіперболізованих масштабах, а сам кіт опиняється серед несподіваних зустрічей та кумедних ситуацій. Завдяки цьому Boucheron поєднує демонстрацію ювелірного мистецтва з гумором і грайливим настроєм, характерним для його пухнастого амбасадора.

Втім, Владімір - не новачок у світі високої ювелірної моди. Котячі образи з'являлися у виробах Boucheron ще наприкінці XIX століття: їх використовували для створення брошок та декоративних предметів.

Коли кіт став символом бренду

Однак справжнім символом французького дому чорний кіт став у 1978 році, коли знявся в рекламній кампанії з кольє High Jewelry.

Плакат Boucheron 1981 року (фото: boucheron.com)

Цей образ настільки запам'ятався публіці, що Владімір став невіддільною частиною історії бренду. Рекламна кампанія з його участю транслювалася до 1987 року, а сам кіт згодом продовжив надихати дизайнерів на створення ювелірних виробів.

У 2018 році креативна директорка Boucheron Клер Шуазн присвятила йому окрему колекцію. Майстри відтворили образ кота за допомогою золота та дорогоцінного каміння: хутро передали завдяки ретельному скульптурному опрацюванню металу, а для виразного погляду використали поєднання кількох каменів.

Колекція з котом Wladimir (фото: boucheron.com)

Повернення Владіміра в новій кампанії - ще одне нагадування про те, що навіть у світі високої ювелірної моди є місце для самоіронії, гри та несподіваних творчих рішень.