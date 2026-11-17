18 днів на покупки до свят

Чорна п’ятниця триває з 12 до 29 листопада 2026 року включно. З першого дня акція охоплює всі категорії, від меблів, матраців і постільної білизни до освітлення, декору, товарів для зберігання й ванної кімнати.

Для товарів із позначкою "ЗАВЖДИ НИЗЬКА ЦІНА" діють звичайні ціни.

Понад 350 товарів коштують стільки ж, скільки під час торішньої Чорної п’ятниці.

Ще п’ять хвилин під ковдрою KRONBORG FJELLDAL

1 350 грн замість 4 499 грн - знижка 70%

Коли будильник продзвенів, а підлога ще холодна, з-під ковдри хочеться вибратися хіба по чай.

Екстратеплу FJELLDAL розміром 135 × 200 см можна подарувати комусь із рідних, хто взимку завжди просить ще одну ковдру.

Силіконізований спіральний холофайбер (1 450 г) утримує тепло й додає ковдрі м’якості та об’єму.

Модель із міцної поліестерової мікрофібри можна прати в машинці за 60 °C. Ковдра має 10-річну гарантію й сертифікат OEKO-TEX® STANDARD 100.

Ковдра KRONBORG FJELLDAL (фото надане представниками мережі JYSK)

Стілець KOKKEDAL для робочого куточка біля вікна

2 400 грн замість 5 999 грн - знижка 60%

Удень на столі біля вікна - ноутбук і чашка кави. Увечері там з’являються папір і стрічки для подарунків. До такого куточка у вітальні пасує компактний KOKKEDAL , одна з популярних моделей JYSK зі стриманою тканинною оббивкою.

Сіро-білий і бежевий варіанти коштують однаково. Висоту сидіння налаштовують газовим підйомником.

Коліщатка блокуються автоматично, коли зі стільця встають. Оббивка з міцного поліестеру, основа зі сталі.

Стілець KOKKEDAL (фото надане представниками мережі JYSK)

Покривало HAGTORN на диван і під ялинку

450 грн замість 1 499 грн - знижка 70%

На столі мандарини, гірлянда вже світиться, а на дивані під покривалом є місце ще для когось.

Суперм’яке й тепле покривало HAGTORN розміром 200 × 220 см можна накинути на диван або застелити ним ліжко.

Покривало є у двох кольорах, зокрема бежевому. Фліс виготовлено з поліестеру, 20% якого - перероблений.

Плед чи декоративні подушки тієї ж серії доповнять подарунок. На них теж діє знижка 70%.

Покривало HAGTORN (фото надане представниками мережі JYSK)

Подушка WELLPUR STRYN, яку можна підлаштувати під себе

760 грн замість 2 499 грн - знижка 70%

Коли останній подарунок загорнуто й можна вимкнути світло, хочеться одразу вмоститися зручно. STRYN 42 × 65 × 15 см підійде як перша подушка з ефектом пам’яті.

Подрібнену піну Memory Foam AIR можна виймати потроху, щоб підібрати висоту й форму під звичну позу сну.

Наповнювач адаптується до контурів голови й шиї та допомагає зменшити тиск.

Знімний чохол можна прати за 60 °C. Виріб перевірено на вміст шкідливих речовин за стандартом OEKO-TEX® STANDARD 100.

Подушка WELLPUR STRYN (фото надане представниками мережі JYSK)

Пара рушників KARLSTAD до приїзду гостей

279 грн за два рушники замість 558 грн - акція "Бери 2 - плати за 1"

На ліжку для гостей можна залишити по свіжому рушнику й вибрати кожному свій колір. Якщо потрібен невеликий подарунок, один із пари можна перев’язати стрічкою й покласти в кошик із милом.

Рушники розміром 50 × 100 см виготовлені зі 100% бавовни щільністю 500 г/м² і добре вбирають вологу. За акцією можна обрати різні кольори одного розміру.

Пара рушників KARLSTAD (фото надане представниками мережі JYSK)

Як різдвяні фігурки допомагають збирати на евакуацію

З 5 до 29 листопада 2026 року JYSK передає по 10 грн з кожного придбаного товару з категорії різдвяних гномів на проєкт RoboBro фонду "Повернись живим".

Кошти підуть на наземні роботизовані комплекси, які допомагають евакуйовувати поранених і доставляти вантажі. Залишки фігурок доступні лише в магазинах JYSK.

Де купити акційні товари

Акція діє в магазинах JYSK по Україні й в інтернет-магазині JYSK.ua . На сайті можна оформити доставку або безкоштовно зарезервувати наявний товар за акційною ціною через сервіс "Замов та забери" й отримати його в обраному магазині.

Про JYSK

Ларс Ларсен відкрив перший магазин JYSK у данському Орхусі 1979 року. Мережа товарів для дому й саду входить до сімейної Lars Larsen Group і налічує понад 3 700 магазинів у 49 країнах. У ній працює близько 34 000 людей.

В Україні JYSK працює з 2004 року. Мережа має 115 магазинів у 43 містах і громадах, інтернет-магазин і понад 1 000 співробітників.