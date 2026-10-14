Червона помада повертається: як її носять Селена Гомес, Дакота Джонсон та інші зірки

Дакота Джонсон: чіткий контур і насичений колір

Дакота Джонсон доповнила білий комплект Calvin Klein із кристалами виразною червоною помадою.

В її макіяжі добре помітний акуратно окреслений контур: колір рівномірний, а краї губ чіткі.

На тлі блискучого вбрання помада стає окремим акцентом. Стриманий макіяж очей допомагає зберегти баланс, а короткий чубчик і об’ємна укладка додають образу ретронастрою.

Таке поєднання можна повторити з вечірньою сукнею або лаконічним костюмом: насичені губи вже роблять макіяж виразним і не потребують складного оформлення очей.

Дакота Джонсон (фото: Getty Images)

Флоренс П’ю: матова помада й тонкі стрілки

Флоренс П’ю обрала глибокий червоний відтінок із матовим фінішем для заходу Jaguar у Нью-Йорку.

Її візажист Алекс Бабскі доповнив помаду тонкими чорними стрілками.

Чорне вбрання, зібране волосся та довге діамантове кольє створюють чітку композицію, у якій насичений колір губ одразу привертає увагу.

Стрілки підкреслюють очі, зберігаючи головний акцент на помаді.

Це приклад того, як поєднати два виразні елементи макіяжу: залишити стрілки тонкими, а губам надати глибокого кольору.

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

Селена Гомес: червоні губи й м’які хвилі

У Селени Гомес насичена червона помада поєднується з короткою хвилястою укладкою.

Акуратна форма губ і м’які хвилі біля обличчя створюють образ у дусі класичного Голлівуду.

Макіяж очей залишається стриманим, тому колір помади добре помітний. Водночас плавні лінії зачіски пом’якшують загальне враження.

Для подібного образу можна поєднати червону помаду зі своїм звичним макіяжем очей, приділивши більше уваги укладці та точності контуру губ.

Селена Гомес (фото: Getty Images)

Крісті Брінклі: червона помада і сірий костюм

Крісті Брінклі доповнила сірий брючний костюм із блискучим оздобленням простим білим топом.

Головним кольоровим акцентом стала яскрава червона помада з чітко окресленим контуром.

Виразні вії підкреслюють очі, а розпущене світле волосся з м’якими хвилями додає образу невимушеності.

Це приклад того, як червона помада може надати святкового настрою навіть стриманому поєднанню жакета, штанів і базового топа.

Крісті Брінклі (фото: Getty Images)

Рія Сігорн: яскраві губи й хвилястий боб

6 жовтня акторка відвідала показ Louis Vuitton у Парижі. Вона обрала білу блузу з високим коміром і воланами, шкіряні штани та чорну сумку.

Яскрава червона помада й хвилястий світлий боб додали цьому поєднанню святкового настрою.

Рія Сігорн (фото: Getty Images)

Айшварія Рай: червона помада і виразні стрілки

28 вересня акторка вийшла на подіум Le Défilé L’Oréal Paris у чорній сукні з оздобленою кристалами накидкою.

У макіяжі вона поєднала насичені червоні губи зі стрілками та рум’янцем. Це виразніший варіант вечірнього образу, у якому акцент зроблено одночасно на очах і губах.

Айшаварія Рай (фото: Getty Images)

Кетрін Зета-Джонс: винна помада і світла сукня

Кетрін Зета-Джонс демонструє темніший варіант цього макіяжу - помаду винного відтінку.

На лондонській прем’єрі серіалу "Вбий Джекі" акторка поєднала її з крижано-блакитною сукнею Zuhair Murad, оздобленою сріблястими деталями.

Глибокий колір губ контрастує зі світлим вбранням, а розпущене волосся з хвилями підтримує вечірній настрій образу.

Це поєднання може стати орієнтиром для святкового виходу: темна помада особливо виразно виглядає поруч зі світлими тканинами, сріблястими прикрасами та блискучими деталями.