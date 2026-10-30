Черевики з одержимою Ріган: Dr. Martens випустив колекцію за "Екзорцистом"
Британський бренд Dr. Martens представив колекцію за мотивами культового горору "Екзорцист" 1973 року. Напередодні Геловіну знайомі моделі взуття отримали портрет одержимої Ріган Макніл, цитати з фільму та насичені фіолетові відтінки.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Dr. Martens.
Як виглядає взуття за "Екзорцистом"
До капсули увійшли три моделі бренду: черевики 1460, туфлі 1461 та черевики на платформі Jadon. Кожна отримала власні відсилання до фільму Вільяма Фрідкіна.
1460 виконали в чорно-фіолетовій гамі з гладкої шкіри. На халяві розмістили велике зображення одержимої Ріган, а фірмову жовту строчку навколо підошви залишили контрастним акцентом.
Напис "FAITHLESS SLIME" з'явився на задній частині та додатковій парі шнурків.
1461 мають стриманіший вигляд. Чорну шкіру прикрасили фразою "I'M NOT REGAN" - "Я не Ріган".
Завдяки гравіюванню напис проступає коричневим кольором. На шнурках також є металева прикраса з назвою фільму.
Jadon отримали глянцеву фіолетову шкіру Arcadia та масивну платформу. Фразу "I'M NOT REGAN" витиснули по всій поверхні верху.
Образ доповнюють спеціальна застібка-блискавка та декоративні елементи на шнурках.
Рюкзак, шкарпетки та приховані деталі
Колекцію доповнили чорним шкіряним рюкзаком із силуетом отця Мерріна - одним із впізнаваних образів "Екзорциста".
На верхній ручці витиснули логотип фільму, а на спинці між лямками заховали графіку з демонічними очима.
Також бренд представив жакардові шкарпетки з фіолетовим написом "I'M NOT REGAN".
Відсилання до горору перенесли й усередину взуття - на спеціально оформлені устілки.
Капсулу створили у партнерстві з Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.
Колекція вийшла у продаж 29 жовтня. У японському онлайн-магазині Dr. Martens туфлі 1461 коштують 28 600 єн, черевики 1460 - 33 000 єн, а Jadon - 38 500 єн.
Для аксесуарів бренд указав такі ціни: 39 600 єн за рюкзак і 2750 єн за шкарпетки.