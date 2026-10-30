Черевики з одержимою Ріган: Dr. Martens випустив колекцію за "Екзорцистом"

Як виглядає взуття за "Екзорцистом"

До капсули увійшли три моделі бренду: черевики 1460, туфлі 1461 та черевики на платформі Jadon. Кожна отримала власні відсилання до фільму Вільяма Фрідкіна.

1460 виконали в чорно-фіолетовій гамі з гладкої шкіри. На халяві розмістили велике зображення одержимої Ріган, а фірмову жовту строчку навколо підошви залишили контрастним акцентом.

Напис "FAITHLESS SLIME" з'явився на задній частині та додатковій парі шнурків.

1461 мають стриманіший вигляд. Чорну шкіру прикрасили фразою "I'M NOT REGAN" - "Я не Ріган".

Завдяки гравіюванню напис проступає коричневим кольором. На шнурках також є металева прикраса з назвою фільму.

Jadon отримали глянцеву фіолетову шкіру Arcadia та масивну платформу. Фразу "I'M NOT REGAN" витиснули по всій поверхні верху.

Образ доповнюють спеціальна застібка-блискавка та декоративні елементи на шнурках.

Рюкзак, шкарпетки та приховані деталі

Колекцію доповнили чорним шкіряним рюкзаком із силуетом отця Мерріна - одним із впізнаваних образів "Екзорциста".

На верхній ручці витиснули логотип фільму, а на спинці між лямками заховали графіку з демонічними очима.

Також бренд представив жакардові шкарпетки з фіолетовим написом "I'M NOT REGAN".

Відсилання до горору перенесли й усередину взуття - на спеціально оформлені устілки.

Капсулу створили у партнерстві з Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Колекція вийшла у продаж 29 жовтня. У японському онлайн-магазині Dr. Martens туфлі 1461 коштують 28 600 єн, черевики 1460 - 33 000 єн, а Jadon - 38 500 єн.

Для аксесуарів бренд указав такі ціни: 39 600 єн за рюкзак і 2750 єн за шкарпетки.