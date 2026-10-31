Брошки знову в тренді: 3 стильні варіанти на осінь
Брошки офіційно повернулись, цього сезону вони на піку моди. Це чудовий варіант додати акценту та цікавинки навіть найбільш суворому образу. Тренди на них різноманітні – від більш класичних вінтажних варіантів до цікавих та незвичних брошок-тварин.
Wave RBC.UA розповідає про 3 трендові брошки,до яких варто придивитись у цьому сезоні.
Брошки-квіти
Один з найгучніших трендів наразі, однак замість маленьких охайних квіточок дизайнери пропонують максималізм, обʼєм та скульптурність. Обирайте масивні квіти, які точно буде помітно.
Брошки у вигляді тварин або комах
Цей тренд більш грайливий, адже замість красичних геометрих форм мода пропонує брошки у вигляді рибок, метеликів, бабок, птахів і так далі. Тут можна розгулятись і обрати варіант, найближчий до душі.
Брошки з камінням
Варіант для тих, хто полюбляє вінтажну естетику – прикраси, які нагадуватимуть фамільні коштовності, наче ця брошки передавалась у вашій родині з покоління в покоління.