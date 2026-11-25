Три іграшки з особливим сенсом

До лімітованої колекції увійшли три витончені скляні іграшки, створені за мотивами традиційних українських символів.

Кожна з них несе особливий сенс - Мотанка уособлює родинний захист і пам'ять поколінь, Різдвяна зірка символізує світло та надію, а Дідух нагадує про зв'язок із предками й тепло родинного єднання.

Таким чином, звична різдвяна традиція прикрашати ялинку набуває глибшого значення - придбана іграшка стає не лише святковим подарунком чи особливою окрасою оселі, а й реальним внеском у допомогу українським захисникам.

Колекція вийшла обмеженим тиражем. Різдвяну зірку випустили у кількості 720 прикрас за ціною 750 грн кожна, Мотанку - 450 прикрас по 950 грн, а Дідуха - 400 екземплярів вартістю 570 грн.

Де купити ялинкові іграшки

Придбати святкові обереги можна з 20 листопада 2026 року до 15 січня 2027-го в усіх магазинах BROCARD в Україні, у мобільному застосунку компанії, а також на сайтах BROCARD.UA та "Різдвяні історії".

Благодійний проєкт реалізують уже другий рік поспіль. Торік партнери провели акцію "Янголи поруч", у межах якої завдяки продажу різдвяних прикрас вдалося зібрати 210 тис. грн на лікування та відновлення поранених військових. Якщо минулого року ініціатива була доступна лише в Києві, то цьогоріч її масштабували на всю Україну.

"Для нас ця ініціатива - можливість перетворити передсвяткову традицію на конкретну допомогу. Особливо важливо, що ми реалізуємо її разом із партнерами, які безпосередньо працюють із пораненими військовими та знають, якої підтримки вони потребують", - зазначила PR-директорка BROCARD Катерина Гуленок.

Обираючи різдвяну прикрасу для власної ялинки або на подарунок близьким, кожен може долучитися до підтримки військових, які потребують лікування та реабілітації.