Бренд Каньє Веста Yeezy повернувся на подіум: як минув показ у Лос-Анджелесі

Яким був показ Yeezy Season 01

Презентацію провели в просторі Yeezy Flagship Droam 1 на Беверлі-бульварі. Подію приурочили до відкриття першого флагманського магазину бренду.

Моделі демонстрували мінімалістичні однотонні образи, рухаючись довкола великого білого пагорба.

Показ відбувся після поступового перезапуску Yeezy: раніше цього року бренд уже пропонував базові речі гардероба через власний онлайн-магазин.

Останній повноцінний подіумний показ Yeezy Season 9 відбувся в Парижі в жовтні 2022 року.

Відтоді до презентації Season 01 минуло понад чотири роки.

У 2023 році бренд також представляв Season 10 у форматі шоукейсу: моделі в білих футболках позували в індустріальному приміщенні.

Business of Fashion і Hypebeast ведуть відлік паузи від паризького шоу 2022 року.

У жовтні 2022 року компанія Adidas припинила співпрацю з Вестом після його антисемітських висловлювань.

Тоді ж вона оголосила про зупинку виробництва продукції лінійки Adidas Yeezy.