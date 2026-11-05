Бренд Каньє Веста Yeezy повернувся на подіум: як минув показ у Лос-Анджелесі
Yeezy, бренд репера Каньє Веста, повернувся на подіум після кількарічної паузи. Нову колекцію Season 01 представили 4 листопада в Лос-Анджелесі.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Hypebeast.
Яким був показ Yeezy Season 01
Презентацію провели в просторі Yeezy Flagship Droam 1 на Беверлі-бульварі. Подію приурочили до відкриття першого флагманського магазину бренду.
Моделі демонстрували мінімалістичні однотонні образи, рухаючись довкола великого білого пагорба.
Показ відбувся після поступового перезапуску Yeezy: раніше цього року бренд уже пропонував базові речі гардероба через власний онлайн-магазин.
Останній повноцінний подіумний показ Yeezy Season 9 відбувся в Парижі в жовтні 2022 року.
Відтоді до презентації Season 01 минуло понад чотири роки.
У 2023 році бренд також представляв Season 10 у форматі шоукейсу: моделі в білих футболках позували в індустріальному приміщенні.
Business of Fashion і Hypebeast ведуть відлік паузи від паризького шоу 2022 року.
У жовтні 2022 року компанія Adidas припинила співпрацю з Вестом після його антисемітських висловлювань.
Тоді ж вона оголосила про зупинку виробництва продукції лінійки Adidas Yeezy.