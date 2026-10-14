Бальзам як прикраса: Dior представив новинку у золотистому медальйоні

Як виглядає новинка Dior

Головна особливість Médaillon - оформлення футляра. Його кришку прикрашають назва Dior, рельєфна рамка та бант із серцеподібними деталями.

Бренд позиціонує новинку як косметичний аксесуар: компактний футляр із бальзамом отримав вигляд декоративної прикраси.

Бальзам представлений у відтінку 001 Crystal Pink - рожевому з блискітками. Він має кремову текстуру та створює на губах мерехтливе покриття з ефектом інею.

Dior випустив лімітований бальзам для губ Médaillon із блискітками (фото: dior.com)

За інформацією Dior, формула забезпечує до 24 годин зволоження та відчуття комфорту. Засіб можна наносити пальцями або пензликом.

На сторінці продукту бренд уточнює, що заявлений показник зволоження ґрунтується на інструментальному тестуванні за участю 32 добровольців. Відчуття комфорту оцінювали за самооцінкою також 32 учасників.

Dior випустив лімітований бальзам для губ Médaillon із блискітками (фото: dior.com)

Новинку випустили обмеженою серією у форматі 2 грами.

У святкових матеріалах Dior її також представили як частину макіяжу з теплими відтінками кориці для очей і нігтів та блискучим покриттям губ.