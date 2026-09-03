Анімалістичні принти, кольори та шкіра. 10 модних трендів осені-2026

Насичені кольори

Фіолетовий, оливковий, смарагдовий, бургунді, синій – кольорова палітра цієї осені виходить далеко за рамки класичних чорного, сірого та бежевого. Відтінки в основному приглушені і насичені, пастель залишаємо в літніх спогадах. Особливо стильно виглядає поєднання кількох кольорів в образі.

Анімалістичний принт

Цього сезону він всюди: верхній одяг, спідниці, блузки, сорочки, взуття та аксесуари. Можна зробити повністю анімалістичний лук, або додати акценту за допомогою аксесуару. Сам принт може бути абсолютно різний – від леопарда до зебри, обирайте те, що вам найбільше до душі.

Високий комір

Найактуальніша модель верхнього (і не тільки) одягу цього сезону. Комір має бути високий, добре тримати форму та повністю закривати шию.

Шкіра

Один з найголовніших трендів та матеріалів сезону. Шкіряні штани, костюми, пальто, спідниці, сорочки. Особливо стильно виглядає образ total leather – шкіряні брюки та пальто, або шкіряний костюм. Кольори можна міксувати або обрати один.

Костюми

Їх буде багато, тож варто вже звернути увагу на цей тренд і придивитись собі костюм на цей сезон. Вони можуть бути зі спідницями різної довжини, так і брючні, головне, щоб тканина була фактурна, а силует чіткий та елегантний.

Спортивні речі в повсякденних образах

Цей тренд не новий, але зараз він стає все більш актуальним. Комбінуйте класичні брюки та жакети зі спортивними бомберам або лосинами і отримайте актуальний та цікавий образ, який привертає увагу.

Клітинка

Це класика осінньо-зимового сезону і цей рік – не виключення. Не тільки рубашки, а й костюми, аксесуари, верхній одяг – картатий принт зробить ваш образ актуальним та стильним.

Баска

Так-так, вона офіційно повертається. Все більше дизайнерів обирають виражену талію та фактурний силует, який робить образ елегантним та стриманим.

Бахрома

Хоч в цьому сезоні переважають класичні та елегантні образи, проте повеселитись з одягом теж хочеться. Тут на допомогу прийде бахрома, яка одразу додасть образу легкості та невимушеності.

Естетика 90-х

Тренд на ностальгію продовжується і ми і далі надихаємось попередніми епохами. Костюми, твід, жакети, спідниці, класичні образи та елегатність заполонила колекції та подіуми.