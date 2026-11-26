Які бренди долучилися до Bowie80

8 січня 2027 року Девіду Бові виповнилося б 80 років. До цієї дати дизайнери звернулися до різних періодів його творчості та образів, які вплинули на моду.

До ініціативи, крім Marc Jacobs і Paul Smith, долучилися UNDERCOVER, Anya Hindmarch, Barbour, AllSaints, Golden Goose, Kim Shui та Susan Alexandra.

"У нього не було меж", - сказала про Бові старша віцепрезидентка Nordstrom з креативного напряму Олівія Кім у коментарі WWD.

За її словами, для проєкту добирали бренди, які вже надихалися музикантом або раніше співпрацювали з розпорядниками його спадщини.

Що увійшло до колекцій

Susan Alexandra створила бісерні сумки з мотивом блискавки - одного з упізнаваних символів Бові.

Barbour переосмислив вінтажні куртки, давши їм нове життя в межах колаборації. Paul Smith звернувся до костюмів.

Серед інших речей - футболки з назвами пісень, графічними принтами та новими інтерпретаціями концертного мерчу артиста.

Проєкт також охоплює прикраси, аксесуари, предмети для дому, іграшки й колекційні речі.

До цієї частини добірки долучилися, зокрема, Be@rBrick, KidRobot, Steiff та інші бренди.

Телефонна будка з голосом Бові

Для Bowie80 у магазинах Nordstrom у Нью-Йорку, Чикаго та Сіетлі облаштували спеціальні торгові простори.

Їх оформили великими архівними фотографіями музиканта, платівками та рядками з його пісень.

Одна з інтерактивних деталей - телефонна будка, у якій відвідувачі можуть почути голос самого Бові.

У нью-йоркському просторі також передбачили інтерактивні елементи на стінах, які знайомлять гостей зі спадщиною артиста.

Композиція "Let's Dance" тим часом стала музичною основою різдвяної кампанії Nordstrom.

До якої дати триватиме проєкт

Bowie80 у Nordstrom триватиме до 8 січня 2027 року. Колекції представлені у трьох флагманських магазинах мережі та онлайн.

Співпраця з Nordstrom - одна з перших ініціатив ширшої програми Bowie80.

Протягом 2027 року розпорядники спадщини музиканта анонсують спеціальні релізи, виставки, колаборації та події для шанувальників у різних країнах.

Зокрема, на початок лютого 2027 року запланована фотовиставка Strange Fascination у Нью-Йорку та Західному Голлівуді. Вона об’єднає відомі й раніше не оприлюднені знімки Бові з архівів Morrison Hotel Gallery та спадщини артиста.