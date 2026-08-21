З 0,5 до 1,5 карата: як змінилися заручальні каблучки, які обирають українці

Які діаманти зараз обирають українці

За словами підприємиці, за останні роки розмір каменів у заручальних каблучках помітно зріс.

"Коли ми починали, в Україні часто обирали діаманти приблизно 0,3-0,5 карата. Зараз це вже 0,7-1 карат, і поступово ми підбираємося до 1,5 карата", - розповіла Кушер.

Однією з причин такої зміни вона називає поширення вирощених діамантів.

Вони дають можливість у межах того самого бюджету обрати більший камінь або звернути більше уваги на його колір та інші характеристики.

"Люди зрозуміли, що за той самий бюджет із вирощеним діамантом можуть обрати більший камінь, кращий колір або інші характеристики", - пояснила засновниця SOLO for Diamonds.

Юлія Кушер (фото: Wave RBC.UA)

"І все більше людей починають користуватися цією можливістю", - додала вона.

Як змінюється ставлення до заручальних каблучок

Водночас, за словами Кушер, заручальна каблучка залишається не просто коштовною прикрасою.

"Для мене заручальна каблучка взагалі має сильний символізм. Це не лише прикраса, а певний жест: людина показує, що готова брати відповідальність і створювати сім’ю", - зазначила підприємиця.

На її думку, популярність вирощених діамантів серед українців надалі зростатиме.

"Тому я думаю, що тренд на вирощені діаманти в Україні буде тільки посилюватися", - підсумувала Кушер.