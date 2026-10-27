Зірки серіалу "Позолочене століття" продемонстрували елегантні образи на новій прем’єрі

Як пройшла прем'єра

Серед гостей були також акторки Денее Бентон, Луїза Джейкобсон та Одра Макдональд. Зірки з’явилися перед фотографами напередодні виходу нових епізодів серіалу.

"Позолочене століття" переносить глядачів до Нью-Йорка 1880-х років - періоду стрімкого економічного зростання, коли старі аристократичні родини змагалися за вплив із багатіями.

У центрі сюжету - амбіції, сімейні конфлікти та боротьба за місце у вищому суспільстві.

Четвертий сезон продовжить історії родини Расселів та інших героїв. Після подій попереднього сезону Берта Рассел, яку грає Керрі Кун, опиняється перед новими випробуваннями у стосунках із чоловіком Джорджем (Морган Спектор).

Водночас Агнес ван Рейн (Крістін Баранскі) прагнутиме повернути втрачені позиції, а Маріан Брук (Луїза Джейкобсон) і Пеггі Скотт (Денее Бентон) розвиватимуть власні сюжетні лінії.

Прем’єра четвертого сезону "Позолоченого століття" на HBO запланована на 1 листопада 2026 року.

Актори серіалу "Позолочене століття" (фото: Getty Images)