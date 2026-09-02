Зірка "Зворотного напрямку" виходить заміж: відомий актор зробив їй пропозицію

Як пройшло освідчення

На опублікованих кадрах Олеся показала романтичну атмосферу освідчення та свою реакцію на пропозицію.

Під відео вона процитувала рядок із пісні ADAM: "Це - не любов, це - дещо більше".

Олеся Надєєва виходить заміж (фото: instagram.com/olesianadieieva)

Та на цьому сюрпризи для акторки не завершилися. Як розповіла Надєєва, Михайло спеціально для неї написав пісню. Почувши її, вона не змогла стримати емоцій - на відео вона плаче від щастя.

"Це просто розрив сердечка", - прокоментувала акторка особливий момент.

Таким чином, Надєєва та її коханий розпочали новий етап своїх стосунків. Для освідчення Михайло підготував не лише романтичний вечір, а й особистий музичний подарунок, який особливо розчулив акторку.

Олеся Надєєва виходить заміж (фото: instagram.com/olesianadieieva)

Історія кохання

Олеся та Михайло познайомилися в театральному університеті, де були одногрупниками. Спочатку вони дружили, хоча Михайло, за його словами, закохався в Олесю з першого погляду.

Їхні романтичні стосунки почалися на третьому курсі. Перше побачення відбулося у Львівській майстерні шоколаду. Акторка зрозуміла, що має до Михайла сильні почуття, після розлуки на новорічні свята, коли усвідомила, як сильно за ним сумує.

Пара разом близько п’яти років. Вони обоє працюють акторами й підтримують одне одного у професійній діяльності.

Олеся Надєєва виходить заміж (фото: instagram.com/olesianadieieva)