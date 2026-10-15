Зірка "Теорії великого вибуху" вдруге стала мамою: доньку назвали особливим ім'ям

Що розповіла акторка

На опублікованих фотографіях можна побачити перші миті життя дівчинки та щасливих батьків поруч із нею. Судячи з кадрів, Том Пелфрі був присутній під час пологів і підтримував дружину в цей особливий момент.

"Немає слів, щоб знову описати це відчуття. Яке ж це благословення. Ми неймовірно вдячні за цю божевільну, дику, сповнену злетів і падінь подорож, яка привела нас до нашої маленької Філо! Сім'я офіційно у повному складі. Час везти крихітку додому", - написала акторка.

Кейлі Куоко народила доньку (фото: скриншот)

Кейлі Куоко народила доньку (фото: скриншот)

Кейлі також присвятила чоловікові ніжне послання, згадавши їхню історію кохання.

"Том, наше життя вибухнуло тієї ж миті, коли ми зустрілися. Подарунки долі продовжують прибувати. Кохаю тебе навіки, татусь дівчаток", - звернулася до нього зірка.

Як Кейлі Куоко познайомилася з Томом Пелфрі

Історія стосунків акторів розпочалася під час зустрічі на прем'єрі нового сезону серіалу "Озарк". Кейлі згодом розповідала, що відчула симпатію до Тома практично миттєво.

За її словами, щойно вона почула його голос і обернулася, щоб подивитися на незнайомця, то зрозуміла, що ця зустріч може змінити її життя.

Відтоді їхня історія перетворилася на сімейну казку, а тепер подружжя виховуватиме двох доньок.

Для Кейлі народження другої доньки стало ще однією важливою сторінкою особистого життя, якою вона вирішила поділитися зі своїми шанувальниками.