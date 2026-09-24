Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер уперше став батьком
Американський актор Тейлор Лотнер, найбільш відомий за роллю Джейкоба Блека у сазі "Сутінки", уперше став батьком. Його дружина Тей народила доньку.
Wave RBC.UA пише про це з посиланням на спільний Instagram-допис подружжя.
Як назвали доньку Тейлора Лотнера
Дівчинка народилася 16 вересня, однак щасливою новиною батьки поділилися лише через тиждень.
Доньку назвали Леннон Тейлор Лотнер, а вдома батьки лагідно називають її Ленні.
Друге ім’я дівчинки має особливе значення, адже і актор, і його дружина після весілля мають однакові ім’я та прізвище - Тейлор Лотнер.
Разом з оголошенням подружжя опублікувало перше фото новонародженої.
Дівчинка лежала у рожевому боді на ковдрі такого ж кольору, однак її обличчя батьки повністю не показали.
У підписі вони зазначили, що вже тиждень насолоджуються знайомством зі своєю маленькою Ленні.
Як пара готувалася до поповнення
Про вагітність подружжя оголосило у березні 2026 року. Тоді актор опублікував фото з вагітною дружиною та знімки УЗД.
У червні Тейлор і Тей повідомили, що чекають на дівчинку. Лотнер не приховував радості та зізнавався, що завжди мріяв стати батьком доньки.
Незадовго до пологів дружина актора розповідала, що пара розглядає кілька варіантів імені, серед яких було й Тейлор.
Зрештою батьки залишили його як друге ім’я дівчинки, віддавши таким чином шану обом батькам.
Тейлор Лотнер і Тей Доум почали зустрічатися у 2018 році. У листопаді 2021-го актор освідчився коханій, а рівно через рік пара зіграла весілля у Каліфорнії. Леннон стала їхньою першою дитиною.