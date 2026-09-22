Зірка кантрі побила рекорд Мераї Кері: що відомо про хіт, який став сенсацією

Який рекорд побила Елла Ленглі

До Ленглі Billboard Hot 100 тривалий час очолював різдвяний хіт All I Want for Christmas Is You Мераї Кері. Вперше пісня піднялася в топ у 2019 році, а в наступні роки поверталася на вершину під час різдвяного сезону.

Станом на початок 2026 року вона утримувалася на першому місці 22 тижні. Тепер Choosin’ Texas стала лідером за найдовшим перебуванням на вершині чарту, який веде відлік із 1958 року.

Хто ще входить до списку рекордсменів

Після Ленглі та Мераї Кері в рейтингу найдовших перебувань на першому місці Billboard Hot 100 розташувалися:

A Bar Song (Tipsy) Shaboozey - 19 тижнів;

Old Town Road Lil Nas X і Біллі Рея Сайруса - 19 тижнів;

Last Night Моргана Воллена - 16 тижнів;

Despacito Луїса Фонсі, Дедді Янкі та Джастіна Бібера - 16 тижнів;

One Sweet Day Мераї Кері та Boyz II Men - 16 тижнів.

Водночас пісня Кері ще може повернутися на перше місце під час різдвяного сезону, тож боротьба за рекорд може продовжитися.

Як Choosin' Texas стала хітом

Трек вийшов у жовтні 2025 року як головний сингл другого студійного альбому Ленглі Dandelion. Пісню написали Елла, Люк Дік, Джойбет Тейлор та Міранда Ламберт.

Успіх забезпечили не лише радіоефіри, а й високі показники стримінгу та продажів. В інтерв’ю Billboard виконавиця зізналася, що сама не до кінця розуміє, чому композиція стала настільки масштабним хітом.

За її словами, під час роботи над треком автори хотіли зробити його мелодійним і таким, що легко запам'ятовується.

Окрім Choosin' Texas, у 2026 році Ленглі мала ще два хіти, які потрапили до першої п'ятірки Billboard Hot 100. Пісня Be Her посіла друге місце, а композиція I Can't Love You Anymore за участю Моргана Воллена піднялася на четверту сходинку.