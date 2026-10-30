Зірка "Гри престолів" Ніколай Костер-Вальдау у Києві відвідав місце російського обстрілу

Що сказав актор

На місці удару актор поспілкувався з журналісткою Новини.LIVE Анастасією Жиденко. У коментарі він розповів про мету свого приїзду до України та поділився враженнями від побаченого.

"Як завжди, під час війни жертвами стають цивільні", - сказав Костер-Вальдау, коментуючи наслідки російської атаки.

Актор оглянув місце влучання та звернув увагу на те, що найбільше від російських ударів потерпають звичайні люди, які не мають стосунку до бойових дій.

Візит актора також привернув увагу місцевих мешканців. Журналіст Єгор Шуміхін опублікував допис у Facebook, у якому повідомив, що Ніколай Костер-Вальдау приїхав подивитися на наслідки російського обстрілу житлового комплексу "Комфорт Таун".

"Джейме Ланністер прийшов глянути на наслідки ворожого обстрілу мого ЖК. А що у вас?" - написав він.

Навіщо Ніколай Костер-Вальдау приїхав в Україну

Ніколай Костер-Вальдау відвідав Україну в статусі посла доброї волі Програми розвитку ООН (ПРООН). Цю посаду він обіймає з 2016 року. У межах своєї діяльності актор привертає увагу міжнародної спільноти до гуманітарних проблем, зміни клімату та питань гендерної рівності.

За словами Костера-Вальдау, одна з цілей його приїзду - нагадати світу про війну в Україні та необхідність міжнародної підтримки.

"Це все заради того, щоб привернути увагу й переконатися, що люди не забувають про країну, яка тримається, але потребує допомоги міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима", - пояснив актор під час перебування в Києві.

Як пише Reuters, під час візиту Костер-Вальдау також провів ніч в укритті на станції метро "Золоті ворота". У ніч проти 29 жовтня, коли столиця перебувала під загрозою російських ракетних і дронових ударів, він разом із киянами спустився в підземку.

Окрім цього, під час перебування в столиці данець зустрівся з українськими військовими, які проходять лікування, та відвідав виставу ветерана Володимира Туки "Одноденний герой". Сам актор розповідав, що приїзд до України був його особистою ініціативою.