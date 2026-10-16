"Жінок засуджують, а чоловіків - ні": Гіларі Свонк відповіла на критику пізнього материнства
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"Жінок засуджують, а чоловіків - ні": Гіларі Свонк відповіла на критику пізнього материнства

Один із коментарів нагадав акторці про втрату батька

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Гіларі Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)
Дата: 16 жовтня 2026

52-річна американська акторка Гіларі Свонк, яка нещодавно оголосила про третю вагітність, вперше з'явилася на публіці з округлим животом. Під час запису шоу Дрю Беррімор дворазова володарка "Оскара" також відверто висловилася про критику, з якою стикаються жінки, що вирішують народжувати дітей після 40 та 50 років.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Just Jared.

Гіларі Свонк відповіла на критику через пізнє материнство

15 жовтня акторка відвідала студію The Drew Barrymore Show у Нью-Йорку. Після запису програми її сфотографували у вкороченому топі, який відкривав вагітний живіт.

Це був перший публічний вихід Свонк після оголошення про очікування третьої дитини.

Під час розмови з ведучою Дрю Беррімор акторка порушила тему подвійних стандартів щодо батьківства.

"Жінки, які народжують дітей у старшому віці, стикаються з великою кількістю критики. А от чоловіки - ні. І це цікаво", - зазначила Свонк.

&quot;Жінок засуджують, а чоловіків - ні&quot;: Гіларі Свонк відповіла на критику пізнього материнства
Гіларі Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

Беррімор погодилася з гостею, зауваживши, що чоловіки можуть ставати батьками навіть у 80 років, проте суспільство не реагує на це так гостро.

У відповідь Свонк пригадала один із коментарів, який особливо запам'ятався їй.

Жінка дорікнула акторці тим, що вона нібито надто доросла для материнства й може не дожити до того часу, коли її діти виростуть.

Авторка коментаря також розповіла, що втратила батька у двадцятирічному віці й досі важко переживає його смерть.

За словами Свонк, ця історія зачепила її особисто, адже вона також втратила батька, з яким мала надзвичайно близькі стосунки.

"Мій тато теж пішов із життя, але він був одним із моїх найулюбленіших людей у світі. І я подумала, що краще народитися, мати таку людину поруч і пережити цей досвід, ніж узагалі не мати такої можливості", - пояснила акторка.

&quot;Жінок засуджують, а чоловіків - ні&quot;: Гіларі Свонк відповіла на критику пізнього материнства
Гіларі Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

Таким чином Свонк дала зрозуміти, що для неї важливішими є стосунки між батьками та дітьми, а не вік, у якому людина стає мамою чи татом.

Повний випуск шоу за участю акторки вийде 20 жовтня.

Що відомо про третю вагітність Гіларі Свонк

14 жовтня акторка повідомила про поповнення в родині незвичайним відео в Instagram.

На ролику вона разом із чоловіком Філіпом Шнайдером та їхніми дітьми танцювала в темряві зі світловими паличками, закріпленими на одязі.

На животі Свонк можна було побачити маленьку фігурку, яка символізувала майбутню дитину.

"Багато хто запитував, над яким проєктом я зараз працюю. Цей вийде у грудні", - пожартувала знаменитість.

У розмові з People акторка зізналася, що почувається добре, а майбутнього малюка вже назвала найкращим різдвяним подарунком.

&quot;Жінок засуджують, а чоловіків - ні&quot;: Гіларі Свонк відповіла на критику пізнього материнства
Гіларі Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

Нагадаємо, Гіларі Свонк та її чоловік Філіп Шнайдер одружилися у 2018 році.

У квітні 2023-го акторка вперше стала мамою, народивши двійню - доньку Аю та сина Ома. Тоді їй було 48 років.

Раніше зірка пояснювала, що мріяла про дітей і в молодшому віці, однак життєві обставини складалися інакше.

Тепер, маючи успішну кар'єру, вона може приділяти родині більше часу й самостійно визначати свій робочий графік.

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