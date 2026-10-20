Замша та бордові туфлі: Селін Діон показала елегантний осінній образ у Парижі

Стильний образ зірки

Центральним елементом образу став замшевий комплект Ferragamo з весняно-літньої колекції 2027 року, автором якої є креативний директор бренду Максиміліан Девіс. Замість звичайної сукні дизайнер запропонував поєднання приталеного жакета та спідниці в теплому коньячному відтінку.

Жакет із довгими рукавами, високим коміром і накладними кишенями вирізняється лаконічним силуетом. Найвиразніша деталь - довга накидка з тієї самої замші, яка огортає плечі й асиметрично спадає майже до підлоги. Вона надає комплекту драматичності та створює ефект шлейфа під час руху.

Селін Діон (фото: Getty Images)

Талію Селін Діон підкреслили двома шкіряними ременями з масивними пряжками. Завдяки поєднанню м’якої фактури замші, чітких ліній жакета й незвичного драпірування образ має виразний характер, не потребуючи додаткового декору.

Селін Діон (фото: Getty Images)

Акцентні деталі

Комплект співачка доповнила бордовими туфлями Ferragamo зі шкіри зміїного візерунка. Глибокий відтінок взуття контрастував із карамельно-коричневою палітрою вбрання та завершував стилізацію.

Завершили образ великі сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, срібні сережки та каблучка. Волосся співачка зібрала в акуратний гладкий пучок, а в макіяжі віддала перевагу природній палітрі.

Селін Діон (фото: Getty Images)

Новий вихід Селін Діон демонструє, як поєднання благородної замші, виразних аксесуарів і нестандартного крою може зробити навіть стриманий за кольорами образ помітним.