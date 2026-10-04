"Я твоя фанатка". Шакіра та Дуа Ліпа розчулили емоційним дуетом у Мадриді

Як Шакіра та Дуа Ліпа заспівали разом

Сюрприз стався в суботу, 3 жовтня, під час восьмого з 12 концертів Шакіри в Мадриді. Співачка запросила Дуа Ліпу на сцену, після чого вони разом виконали її хіт "Antología".

Перед виступом Шакіра не приховувала радості від появи колеги на сцені.

"Тепер мені справді потрібно, щоб хтось мене ущипнув. Хто ця богиня, ну серйозно?" - сказала вона іспанською.



Артистка також подякувала Ліпі за те, що вона прийняла її запрошення виступити разом.

"Дуже дякую, я дуже рада бути тут", - відповіла Дуа іспанською.

Після цього Шакіра зізналася, що давно є прихильницею творчості британської колеги.

"Ти навіть не уявляєш, наскільки ти нас усіх радуєш, усіх своїх фанатів - і мене теж. Тепер я твоя фанатка. Ну, насправді я завжди нею була", - сказала Шакіра.

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Вона також розповіла, що була особливо вражена ставленням Ліпи до людей під час їхньої зустрічі.

"Я була так вражена її скромністю. Ти була такою милою з усіма нами та моєю командою. Якщо раніше я була твоєю фанаткою, то тепер я президент твого фан-клубу", - додала вона.

Дуа Ліпа вже виконувала "Antología"

Спільний виступ Шакіри та Дуа Ліпи фактично став продовженням історії, яка розпочалася майже рік тому.

Під час концерту в Боготі в межах туру Radical Optimism Tour Дуа Ліпа заспівала "Antología" іспанською мовою. Саме в Боготі Шакіра свого часу написала цю пісню.

Колумбійська співачка тоді поділилася відео виступу Ліпи у своїх соцмережах і зазначила, що була зворушена почути власну композицію у виконанні колеги саме в місті, де вона її написала.

Шакіра також наголосила, що музика здатна об'єднувати людей з різних країн, згадавши походження обох співачок - Ліпа народилася в Лондоні, а Шакіра - у Барранкільї.