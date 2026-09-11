"Я піду": Дженніфер Лоуренс дебютувала в Instagram із жартівливим попередженням

Що Лоуренс сказала підписникам

У ролику, який з’явився 10 вересня, оскароносна акторка постала без макіяжу, з розпущеним волоссям і в білому вбранні.

Своє знайомство з підписниками вона почала з жартівливого попередження.

"Якщо хтось скаже щось негативне, я піду. Негайно, без зайвих запитань", - сказала Лоуренс.

Зірка додала, що дізнається навіть про недобрі думки на свою адресу - і тоді теж покине Instagram.

У stories вона продовжила жарт: попросила враховувати, що злі чи агресивні коментарі можуть негативно вплинути на дитину.

А наступним повідомленням пояснила, кого має на увазі.

"Це я. Я - дитина", - написала акторка.

У коментарях знаменитість підтримали колеги, зокрема акторки Зої Дойч та Ів Г’юсон.

Чому акторка раніше уникала публічності в соцмережах

Лоуренс веде сторінку під ніком @jlaw. В описі профілю вона пояснила, що ім’я користувача jenniferlawrence вже було зайняте.

Для аватарки обрала фото з фольгою у волоссі під час фарбування.

Попри тривалу відсутність публічного акаунта, акторка користувалася соцмережами.

В інтерв’ю InStyle 2018 року вона розповідала, що воліє спостерігати за чужими дописами, а сама не висловлюватися.

Тоді Лоуренс пояснювала свою позицію великою кількістю критики та небажанням привертати до себе зайву увагу без конкретного приводу - наприклад, просування нового проєкту чи важливої для неї теми.