"Всі, як в концтаборі". Полякова приголомшила заявами про Україну та "хороших росіян"

Що сказала Полякова про "хороших росіян"

Артистка пояснила своє ставлення до росіян, які після початку повномасштабної війни залишили РФ і виступають на підтримку України. Вона заявила, що не оцінює людей виключно за їхньою національністю, а вважає головними саме їхні вчинки.

Як приклад співачка навела Аллу Пугачову та Максима Галкіна, які після початку повномасштабної війни залишили Росію. На її думку, вони втратили все, "щоб не залишатися разом із режимом та державою, яка здійснює агресію проти України".

"Я не ділю людей на хороших і поганих за національністю. Я оцінюю людей за їхніми вчинками... Ці люди втратили все. Вони підтримують Україну, як можуть. І те, що ми хейтимо людей за те, як вони підтримують Україну, то ми так з вами підтримки в світі більше не заробимо", - сказала вона.

Співачка порівняла таких росіян з українцями, які можуть бути громадянами України, але водночас корумповані та використовують війну для власного збагачення.

"Ділити людей на хороших і поганих за національністю - дурість", - заявила артистка.

Полякова висловилася про "хороших росіян" (скриншот)

Про скандал з Апполоновим

Співачка також відреагувала на критику щодо відео в мережі з російським музикантом-емігрантом Сергієм Аполоновим, який ходив на інтерв'ю до Ксенії Собчак. Ролик було знято під час участі артистки в фестивалі Лайми Вайкуле в Латвії. Полякова стверджує, що не стежила за ним і не знала про його попередні контакти з російськими діячами.

"Звідки я це знаю? Я що за ним слідкую? Підійшов до мене чувак, який співає якусь там пісню і каже: "Можна з вами сфотографуватися і пройтися під мою пісню?" Мені сказали, він має німецький паспорт, живе за кордоном, не підтримує путінський режим", - зазначила вона.

За словами артистки, вона перебувала на заході, який підтримує Україну, тому не мала підстав вважати Апполонова неприйнятним учасником фестивалю.

Про Україну

Реагуючи на критику через спілкування з "хорошими росіянами", Полякова дала зрозуміти, якою бачить нині атмосферу в країні, зокрема для відомих людей.

"І тут на мене налітає цей хейт. Слухайте, ви скоро так задовбете людей цією зрадою. Вже всі, як в концтаборі. Україна вже не вільна країна. За те, що ми стільки років боремося за те, щоб бути вільними. Які ми вільні?" - заявила артистка.

"Подивіться на цих зірок, які бояться клюв відкрити. Ти повинен весь час боятися, що десь щось не так комусь сказав, не з тим сфотографіровався, не те сказав в інтерв'ю, не так повівся, десь там, не заплакав, де надо було. Ви не розумієте, що ми знаходимося в "совку"? - додала вона.