Не впізнати: Двейн Джонсон перевтілився у 70-річного дідуся у новому фільмі

Як Двейн Джонсон змінився для нової ролі

Актора помітили на знімальному майданчику у Брукліні у вівторок, 20 жовтня. Для перевтілення в 70-річного персонажа він скористався складним протезним гримом.

На опублікованих фото Джонсон постав у бежевому капелюсі-панамі та пальті. В одній руці він тримав шматок піци, а поруч йшов його юний колега Тео Кларк Лебер, який ніс велику плюшеву ящірку.

Над зовнішністю актора працював Кадзу Хіро - художник із гриму, який також створив образ літнього нафтового магната для Тома Круза у фільмі "Діггер" (Digger).

Крім того, заради нового фільму Двейн позбувся приблизно 30 фунтів м'язової маси - це близько 13,6 кг.

Для Джонсона це вже не перше радикальне перевтілення в роботі з режисером Бенні Сафді. У 2025 році він зіграв бійця змішаних єдиноборств Марка Керра у фільмі "Незламний" (The Smashing Machine), в якому також знявся український боксер Олександр Усик.



Що відомо про фільм "Музика ящірок"

Стрічка заснована на однойменній дитячій книзі американського письменника Деніела Пінквотера.

У центрі сюжету - хлопчик, який випадково знаходить на нічному телебаченні дивних ящірок-музикантів. Це приводить його до знайомства з таємничим чоловіком, у якого є стара курка.

Окрім Джонсона, у фільмі зіграють Рейчел Макадамс, Колман Домінго, Девід Крумгольц, Джефф Голдблюм, Алісія Сільверстоун і Реджина Голл.

Виробництвом займається Amazon MGM Studios. Прем'єру "Музики ящірок" заплановано на 25 грудня 2027 року.