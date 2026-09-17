Володимир Дантес потрапив у ДТП: співак показав, що сталося з його BMW

Чи сильно постраждало авто

На опублікованих кадрах видно його BMW та Chevrolet Aveo, які опинилися поруч після ДТП. На автомобілі іншого учасника аварії помітна вм’ятина на бампері біля номерного знака. Водночас на BMW співака видимих пошкоджень на фото не видно.

Згодом співак записав відео вже з салону свого автомобіля. Він запевнив, що аварія виявилася легкою: усі учасники залишилися живими та неушкодженими, а пошкодження отримали лише машини.

"Я хочу сказати, що все супер, все добре, це достатньо легке ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, ви будете спокійними, врівноваженими і навіть будете заспокоювати того, хто винен у цьому ДТП. І добре, що всі не пошкоджені, всі живі, тільки машини пошкоджені", - сказав Дантес.

Володимир Дантес потрапив в аварію (фото: скриншот)

Ситуацію артист також прокоментував із гумором, звернувши увагу на стан власної BMW.

"І, до речі, не моя! "Беха" - топ! Дякую за таку хорошу машину", - пожартував співак.

Дантес також зазначив, що після аварії поспішає на роботу.

Відомо, що BMW артист придбав у 2025 році. За даними з відкритих джерел, вартість автомобілів цієї моделі може стартувати приблизно від 3,5 млн гривень. Водночас конкретна комплектація та фактична ціна автомобіля Дантеса невідома.