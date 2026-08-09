На війні зник безвісти український актор Олександр Мартиненко: що відомо

Що відомо про зникнення Олександра Мартиненка

NoizyMinor опублікував сториз, у якій зазначалося, що Олександр вже тиждень знаходиться у статусі безвісти зниклого. Він служив в 158-й окремій механізованій бригаді.

Як зазнається, позиція, на якій перебували українські військовослужбовці, зазнала прямого влучання двох російських FPV-дронів. Після цього з ними було втрачено зв'язок.

Олександр Мартиненко зник безвісти (скриншот)

На іншому скриншоті актор показав повідомлення від користувачки Instagram під ніком patrici_ia, яка першою поширила інформацію про зникнення. За її словами, Мартиненко з 18 квітня перебував на бойовому виході без зв'язку.

"Лише двічі голосове передавали від нього мамі через комбата. Наприкінці липня в позицію влучило 2 FPV-дрони", - йщлося в повідомленні.

Також дівчина зазначила, що немає підтверджень, що Олександр в цей момент був на позиції. Водночас з 1 серпня він офіційно перебуває у статусі безвісти зниклого.

Що відомо про зникнення Мартиненка (скриншот)

Що відомо про Олександра Мартиненка

Він пов'язаний з українським театральним мистецтвом. Працював актором театру ляльок, брав участь у сучасних театральних проєктах і займався викладанням акторської майстерності.

Мартиненко був куратором акторсько-перформативних курсів DAKH School. Також брав участь у театральних постановках і перформансах.

Крім того, актор був одним із виконавців філософсько-музичної притчі "Сон Аліси", створеної за п'єсою драматурга KLIM.