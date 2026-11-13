Вінтажна розкіш: репера Дрейка помітили з рідкісним годинником Bvlgari у формі змії

Годинник у формі змії

Годинник виготовлений із жовтого золота та прикрашений білою емаллю, рубінами й діамантами. Його дизайн відтворює форму змії, яка обвиває зап’ястя.

Завдяки такій конструкції він більше нагадує ювелірний браслет, ніж традиційний наручний годинник.

Орієнтовну вартість годинника оцінюють у 780 тисяч доларів.

Bvlgari Serpenti (фото: bonhams.com)

Bvlgari Serpenti (фото: bonhams.com)

Колекція Serpenti є однією з найвпізнаваніших у спадщині Bvlgari. Образ змії став знаковим для бренду завдяки поєднанню ювелірного мистецтва та складних механічних конструкцій.

Вінтажні екземпляри лінійки особливо цікаві колекціонерам через свою рідкісність і характерний дизайн.

Поява Дрейка з такою моделлю вкотре привернула увагу до годинників, які поєднують функціональність із ювелірною майстерністю.

Для Дрейка, який відомий захопленням рідкісними годинниками, такий аксесуар став ще одним виразним доповненням його колекції. Раніше репер демонстрував унікальний Rolex Daytona Ice Gradient, прикрашений діамантами та синіми сапфірами