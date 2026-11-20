Що написав Марс

У дописі Марс зізнався, що востаннє обійняв батька минулого тижня. Він також поділився спогадами про його роль у своєму житті та особливий вплив на музичну кар'єру.

"Якщо ви коли-небудь чули, як я розповідаю про нього, то знаєте: саме він навчив мене всього, що я знаю, особливо коли йдеться про музику", - написав співак.

Артист зазначив, що батько виховав його та чотирьох сестер і брата. За словами Марса, він завжди вважав Пітера найкращим батьком у світі й сумуватиме за ним до їхньої наступної зустрічі.

"Я люблю тебе, тату. Поцілуй маму там, нагорі, від мене", - завершив своє звернення музикант.

Яким був батько Бруно Марса

Пітер Ернандес також був музикантом. Він народився в Брукліні, а згодом переїхав на Гаваї, де заснував гурт The Love Notes, який виконував музику в стилі ду-воп.

Саме батько познайомив сина з рок-н-ролом, ритм-енд-блюзом, Motown і латиноамериканською музикою.

Бруно Марс почав виступати разом із батьком ще в ранньому дитинстві. Зокрема, він імітував Елвіса Преслі та виходив на сцену з гуртом родини.

У пізніших інтерв'ю співак неодноразово наголошував, що саме батько сформував його музичний смак і став одним із головних натхненників творчості.

Мати артиста, Бернадетт Сан-Педро Байот, померла у 2013 році у віці 55 років через аневризму головного мозку. У своєму прощальному дописі Бруно також згадав її, звернувшись до батька з проханням передати мамі поцілунок.