Віктор Розовий оголосив про заручини та показав обручку, з якою зробив пропозицію

Віктор Розовий освідчився Яні-Катерині

За словами нарченої, пропозицію Віктор зробив 3 серпня - саме в цей день вони відзначали річницю своїх стосунків. Тож заручини відбулися в особливу дату.

"Ми заручилися. 3 серпня, рівно через рік після того, як ми почали зустрічатися, вирішили перейти на новий етап - і стати нареченими", - написала Яна в спільному дописі.

Віктор Розовий одружується вдруге (фото: instagram.com/yaponinarniya)

Вона зазначила, що за цей час вони багато чого пережили разом і зрозуміли, що хочуть продовжувати будувати спільне життя.

"За цей рік ми встигли багато прожити разом - і нам захотілося, щоб у нашого "разом" було продовження. Більше спільних днів, планів і всього, що ще попереду. Тепер офіційно - наречені", - додала вона.

На фото можна розгледіти каблучку на пальці Яни-Катерини. Судячи з дизайну коробки, вона належить до швейцарського ювелірного дому Chopard. Ціни на схожі варіанти стартують від 1440 доларів.

Віктор Розовий та Яна-Катерина (фото: instagram.com/yaponinarniya)

Що відомо про особисте життя Віктора Розового

Для ветерана це буде другий шлюб. У березні 2024 року він одружився з акторкою Ольгою Мерзлікіною після понад 10 років разом, але вже у травні наступного стало відомо про їхнє розлучення.

Після розлучення колишнє подружжя публічно розповідало про складні моменти їхніх стосунків, які спричинили чимало обговорень в мережі. Особливо гостро користувачі відреагували на подробиції інтимних стосунків.

Ольга казала, що причиною розриву зокрема стали численні зради чоловіка. В одному з інтерв'ю Віктор визнав, що був невірним дружині та пояснив це її небежанням зробити те, що він просив.

Розовий також звинувачував дружину у шантажі та нецільовому використанні коштів, які збирали для його реабілітації. Він також зазначав, що не мав почуттів до дружини. Свою чергою Мерзлікіна заперечила закиди на свою адресу.

Про стосунки із Яною-Катериною Віктор розповідав з трепетом. За словами коміка, кохана підтримує його під час реабілітації після тяжкого поранення, яке він отримав на фронті. Вона також була поруч після хвилі критики через публічні заяви про перший шлюб.

Розовий зізнавався, що кохана зробила його сильнішим і більш виваженим. Він допускав, що в майбутньому може одружитися, але наголошував, що перед цим хоче поліпшити здоров'я.