Відома гумористка показала, як змінилось її тіло після операції: "Я на правильному шляху"

Скільки кілограм скинула гумористка

За її словами, вона зважилася на процедуру передусім через бажання більше дбати про власне здоров’я.

Через шість місяців після втручання Анастасія показала результати свого шляху у соцмережах. Вона опублікувала відео з кадрами "до" та "після" й зазначила, що продовжує рухатися до своєї мети.

"Маленьке нагадування самій собі: я на правильному шляху", - написала артистка.

Судячи з її допису, Ткаченко не сприймає нинішній результат як фінальну точку. Для неї це радше один із етапів тривалого процесу, який вона продовжує проходити.

Ще наприкінці липня гумористка розповідала про свою максимальну вагу. Вона заявляла, що свого часу важила 130 кг.

Водночас Анастасія наголошувала, що не вважає досягнуту вагу остаточним результатом. Вона продовжує працювати над змінами та стежити за своїм самопочуттям.

Операція зі зменшення шлунка є серйозним хірургічним втручанням, а зміни після неї відбуваються поступово. Тому історія Ткаченко - не лише про цифру на вагах, а й про тривалий процес, у якому людина адаптується до нового способу життя.

Анастасія Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)