Відома блогерка Віка Бакалова виходить заміж: отримала пропозицію з каблучкою за 45 тисяч доларів

Каблучка Graff за $45 тисяч

Для важливої події Ростислав обрав локацію на тлі європейського палацу. Освідчення супроводжували феєрверки та яскраве світло, що зробило момент схожим на сцену з романтичного фільму.

Віка Бакалова та Ростислав Потапенко (фото: instagram.com/vika_bakalova)

Не менш помітною частиною освідчення стала прикраса, яку Ростислав Потапенко подарував коханій. На пальці Віки можна побачити каблучку з дорогоцінним каменем від британського ювелірного бренду Graff.

За попередніми оцінками, вартість подібної прикраси може становити близько 45 тисяч доларів. Водночас ця сума не є офіційно підтвердженою ціною конкретної каблучки, тому її варто сприймати саме як орієнтовну оцінку.

Каблучка Graff (фото: (фото: instagram.com/vika_bakalova)

Після публікації фотографій і відео шанувальники почали активно вітати пару із заручинами та розглядати деталі романтичного вечора. Особливий інтерес викликали локація, масштаб освідчення та, звичайно, ювелірна прикраса.

Віка Бакалова та Ростислав Потапенко

Віка Бакалова відома не лише як блогерка, а й як медійна особистість та ведуча. Раніше вона, зокрема, працювала над спільним шоу з блогеркою Євою Коршик. Також вона активно розвиває власні проєкти та веде соціальні мережі.

Їхні стосунки тривають вже понад 3 роки За цей час пара неодноразово з'являлася разом у публічному просторі, а тепер їхня історія отримала новий етап - заручини.

Віка Бакалова та Ростислав Потапенко (фото: instagram.com/vika_bakalova)