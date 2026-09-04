Венеційський кінофестиваль 2026: найяскравіші образи Амаль Клуні, Сідні Свіні та інших зірок

Сідні Свіні

Для вечора 3 вересня акторка одягнула блискучу сіру сукню з колекції Giorgio Armani осінь-зима 2000. Саме цей образ зараз є одним із найпомітніших її виходів у Венеції.

Сідні Свіні (фото: Getty Images)

Кендалл Дженнер

Для свого дебюту на червоній доріжці Венеції модель обрала сукню Giorgio Armani. Золотиста сукня розшита бісером і квітковими мотивами - дуже елегантний реверанс у бік 90-х.

Леслі Бібб

Бібб обрала ArdAzAei з кутюрної колекції Fall 2026 - чорну сукню, прикрашену великими кобальтово-синіми квітами. Образ доповнили темне взуття та прикраси.

Леслі Бібб (фото: Getty Images)

Паркер Поузі

Вона стала однією з найефектніших гостей другого дня Венеційського кінофестивалю. На прем’єрі 3 вересня акторка з’явилася у ніжно-рожевій сукні Valentino Resort 2027 - напівпрозорий струмливий силует доповнювала драматична накидка з великим коміром, прикрашеним кристалами та смарагдами.

Паркер Поузі (фото: Getty Images)

Лора Дерн

Лора Дерн відкрила Венеційський кінофестиваль 2026 у ніжно-рожевій сукні Prada. Для прем’єри акторка обрала лаконічну сукню з подвійного сатину з приталеним ліфом і пишною круглою спідницею. Образ доповнили прикраси Cartier.

Особливо ефектно сукня виглядала на тлі червоної доріжки: пастельно-рожевий відтінок і мінімалістичний крій створили класичний голлівудський образ без зайвого декору.

Стелла Максвелл

Модель з'явилася на червоній доріжці у кастомній сукні Intimissimi з чорного мережива.

Вбрання мало напівпрозорий корсетний верх, високий комір, довгі рукави та довгий шлейф.

Стелла Максвелл (фото: Getty Images)

Чейз Суй Вандерс

Для церемонії відкриття акторка обрала чорну сукню Giorgio Armani з приталеним силуетом, відкритими плечима та лаконічним оздобленням.

Образ побудований на мінімалізмі та чітких лініях: гладка чорна тканина, асиметричний акцент на плечі та мінімум прикрас. Завдяки цьому сукня виглядала елегантно й не перевантажувала образ.

Чейз Суй Вандерс (фото: Getty Images)

Клер Фой

Вона стала однією з головних fashion-зірок відкриття Венеційського кінофестивалю 2026. На прем’єрі акторка з’явилася у кастомній Bottega Veneta - яскраво-червоній сатиновій сукні з вузлом на талії та довгим силуетом.

Образ вона доповнила шкіряними оперними рукавичками бордового відтінку та прикрасами Swarovski.

Клер Фой (фото: Getty Images)

Ребекка Дональдсон та Карлос Сайнс

Модель обрала кастомну сукню Giorgio Armani Privé. Сріблясте вбрання з ефектом "рідкого металу" мало силует колони, відкриті плечі та блискучу бахрому, яка створювала ефект руху.

Образ завершили прикраси Bulgari Serpenti

Пілот Формули-1 з'явився у Giorgio Armani. Його образ складався зі смокінга з контрастним кольором слонової кістки, білою сорочкою та чорною краваткою-метеликом.

Ребекка Дональдсон та Карлос Сайнс (фото: Getty Images)

Амаль Клуні та Джордж

Амаль Клуні на червоній доріжці прем’єри 2 вересня з’явилася у кастомній сукні Tom Ford by Haider Ackermann.

Чорна сукня з шовкової тафти мала силует колони, скульптурні панелі та чіткі асиметричні плісе. Прозорі вставки з чорного жоржету з боків додавали образу графічності. Вбрання Амаль доповнила чорними туфлями Tom Ford Vertigo та лакованим клатчем.

Джордж традиційно обрав елегантний чорний смокінг. Їхній парний вихід став одним із найпомітніших моментів відкриття фестивалю.

Амаль Клуні та Джордж (фото: Getty Images)