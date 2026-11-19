Чому Бйорн Ульвеус вирішив допомогти Україні

Музикант підтримав кампанію #KeepUkraineWarm, у межах якої вже вдалося зібрати понад 37 мільйонів шведських крон.

Він наголосив, що Україна бореться не лише за власну свободу, а й за безпеку інших європейських держав.

"Україна бореться за нас. Ми знаємо, що Путін охоче захопив би країни Балтії, і тому я вважаю, що ми мали підтримувати Україну набагато більше від самого початку", - заявив він.

Поштовхом до пожертви стала зустріч із посолкою України у Швеції Світланою Заліщук. Вона пояснила, що забезпечення цивільної інфраструктури є одним із головних пріоритетів напередодні зими.

Зібрані кошти використають для закупівлі генераторів, зокрема для дитячих садків, шкіл і дитячих лікарень.

Б'єрн Ульвеус підтримав Україну (фото: facebook.com/EmbassyofUkraineinSweden)

Що відомо про Б'єрна Ульвеуса

Шведський музикант, співак, автор пісень і продюсер здобув світову популярність як один із засновників та гітарист гурту ABBA.

Він народився 25 квітня 1945 року в місті Гетеборг, Швеція. У 1966 році познайомився з Бенні Андерссоном, з яким згодом створив творчий дует. Разом вони написали чимало пісень, що стали міжнародними хітами. Серед таких - Waterloo, Mamma Mia, Money, Money, Money та інші.

У 1972 році Ульвеус разом з Андерссоном, Агнетою Фельтскуг і Анні-Фрід Лінгстад заснував ABBA. Гурт отримав світове визнання після перемоги на Євробаченні у 1974 році з піснею Waterloo.

Після завершення активної діяльності ABBA Ульвеус продовжив співпрацю з Андерссоном. Разом вони створили мюзикли Chess, Kristina från Duvemåla та Mamma Mia!, останній із яких став міжнародним театральним хітом і згодом отримав кіноверсії.

До слова, артист не вперше підтримує Україну. У квітні 2022 року він виступив із промовою на благодійному концерті Hela Sverige Skramlar у Стокгольмі, під час якого збирали кошти для допомоги українцям. Також він записував звернення для UNITED24 та закликав міжнародну спільноту допомагати.