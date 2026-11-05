"Це стратегія терору": Лієв Шрайбер відреагував на удар по Комишувасі

Коли сталась трагедія

Трагедія сталася 2 листопада 2026 року. Російські війська завдали кількох авіаударів по будівлі школи, яку місцеві використовували для отримання гуманітарної допомоги та як укриття.

Після першого удару люди намагалися сховатися від обстрілу, однак згодом російська авіація атакувала повторно. Під ударом опинилися цивільні, які перебували в укритті, а також люди, що прибули на допомогу постраждалим.

Станом на 5 листопада, кількість загиблих зросла до 42. Пошуково-рятувальні роботи тривають, десятки людей можуть залишатися під завалами.

Реакція актора

У своїй заяві Лієв Шрайбер звернув увагу на характер російських атак, які становлять небезпеку не лише для мирного населення, а й для рятувальників та гуманітарних працівників.

"Це свідома стратегія терору", - наголосив актор.

Шрайбер також підкреслив, що подібні удари демонструють небезпеку, з якою щодня стикаються українці, а також люди, які намагаються допомогти постраждалим.

На його думку, міжнародна спільнота має усвідомлювати масштаби цієї загрози та продовжувати підтримувати Україну саме зараз.

Лієв Шрайбер підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він є амбасадором платформи UNITED24, бере участь у благодійних ініціативах та привертає увагу міжнародної аудиторії до наслідків війни.