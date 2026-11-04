"Це лише початок": Дуа Ліпа відзначила річницю свого косметичного бренду
Британська співачка Дуа Ліпа відзначила першу річницю бренду доглядової косметики DUA, який створила разом з Augustinus Bader Science. Артистка згадала шлях від початкової ідеї до запуску та зустрічей із покупцями в різних містах.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram співачки.
Як Дуа Ліпа привітала свій бренд
Артистка опублікувала спільний допис зі сторінкою DUA by AB та привітала бренд із першим днем народження.
У публікації вона згадала запуск торік, а також pop-up події в Лондоні, Парижі та Нью-Йорку.
Окремо Ліпа відзначила зустрічі з людьми, яким полюбилася лінійка з трьох засобів.
"Я дуже пишаюся тим, як далеко він уже просунувся, і це лише початок", - написала співачка.
На одному з кадрів Ліпа з’являється в чорному топі з відкритими плечима.
Лаконічне вбрання вона доповнила масивним ланцюговим кольє та годинником золотистого відтінку.
Що відомо про бренд DUA
Лінійку представили в листопаді 2025 року. Її концепція - проста рутина догляду за шкірою з трьох кроків.
До асортименту увійшли:
- Balancing Cream Cleanser - кремовий засіб для очищення шкіри;
- Supercharged Glow Complex - комплекс для сяйва;
- Renewal Cream - зволожувальний крем.