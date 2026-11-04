"Це лише початок": Дуа Ліпа відзначила річницю свого косметичного бренду

Як Дуа Ліпа привітала свій бренд

Артистка опублікувала спільний допис зі сторінкою DUA by AB та привітала бренд із першим днем народження.

У публікації вона згадала запуск торік, а також pop-up події в Лондоні, Парижі та Нью-Йорку.

Окремо Ліпа відзначила зустрічі з людьми, яким полюбилася лінійка з трьох засобів.

"Я дуже пишаюся тим, як далеко він уже просунувся, і це лише початок", - написала співачка.

На одному з кадрів Ліпа з’являється в чорному топі з відкритими плечима.

Лаконічне вбрання вона доповнила масивним ланцюговим кольє та годинником золотистого відтінку.

Що відомо про бренд DUA

Лінійку представили в листопаді 2025 року. Її концепція - проста рутина догляду за шкірою з трьох кроків.

До асортименту увійшли: