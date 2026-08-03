"Це була найбільша трагедія": Катерина Олос - про невдалий кастинг у "Жіночий Квартал"

За словами Катерини, у юності вона розглядала участь у проєкті як швидкий шлях до акторської кар'єри.

Тоді невдалий кастинг став для неї серйозним розчаруванням.

"Саме такі думки були в мене у 19 років. Тоді я жила з відчуттям, що, виходить, мрії не збуваються, що в житті все не так легко", - пригадала Олос.

Водночас із часом акторка зрозуміла, що невдача може привести людину до значно кращого результату.

За її словами, важливою для неї стала фраза: "Усе, що має бути твоїм, буде твоїм".

"Коли ти загадуєш мрію, ти ніколи не знаєш, який саме шлях до неї буде", - зазначила артистка.

Зараз Катерина не шкодує, що не стала частиною "Жіночого Кварталу".

Катерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

"Тому зараз я абсолютно щаслива і рада, що не стала частиною "Жіночого Кварталу", - зізналася стендаперка.

Олос також розповіла, що знає кількох акторок із проєкту, які мріяли зніматися в кіно, однак так і не отримали бажаних ролей.

Сама Катерина завжди прагнула працювати саме в кіно та серіалах, а не лише у форматі гумористичних скетчів.

"Не про скетчі, а саме про той формат, у якому зараз і знімаюся. Тому я, навпаки, дуже щаслива, що все сталося саме так", - пояснила акторка.

За словами Олос, ця історія стала для неї важливим нагадуванням про те, що невдача не завжди означає втрату можливості.

Тепер, коли в її житті щось не виходить, артистка згадує невдалий кастинг і намагається не поспішати з висновками.

"Коли зараз у мене щось не виходить і хочеться подумати: "Блін, а якби тоді вийшло, це б точно мене кудись привело", - я згадую цю ситуацію і кажу собі: "Кать, ну бачиш, як тоді вийшло. Тоді для тебе це була найбільша трагедія у світі, а зараз ти максимально щаслива, що все сталося саме так і що ти не опинилася там", - підсумувала Олос.

Катерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)