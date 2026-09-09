"Це біль". Тіна Кароль скасувала масштабне шоу у Палаці спорту через загрозу обстрілів

Як Тіна Кароль повідомила про скасування концерту

Артистка опублікувала відео, у якому показала залуштинки підготовки до грандіозного шоу.

"Сьогодні в цей зал мали заїхати перші фури з декораціями. Замість цього я записала це відео. Концерт "Кохання. Сльози. Маніфест", який мав відбутися 19 вересня в Палаці спорту, скасовано", - повідомила Кароль.

За словами артистки, підготовка до концерту вимагала значних ресурсів. Для створення шоу команда планувала чотири дні монтажу по 12 годин, а після цього ще сім днів репетицій безпосередньо на арені.

Шоу мало відбутися у форматі 360 - сцена розташовувалася б у центрі арени, а глядачі - навколо неї.

"Це перше в Україні шоу 360. Ми будували не декорацію, а ціле місто", - зазначила вона.

Кароль наголосила, що над проєктом із червня працювали близько 300 людей.

"Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки", - поділилася вона.

Артистка наголосила, що скасування шоу розриває їй серце. Водночас вона мріє, аби наступний концерт пройшов під мирним українським небом.

"Я хвилююся, тому що я ніколи в своєму житті не скасосувала концерт, тим паче у Палаці спорту. Це біль", - зазначила вона.

Тіна Кароль скасувала концерт у Палаці (фото: t.me/tinakarolofficial)

Що буде з квитками на концерт

Власники квитків можуть отримати повне повернення коштів. Також їх можна обміняти на концерт в іншому місті в межах всеукраїнського туру.

Крім того, можна обміняти квитки на нові дати - Тіна виступить 19 та 20 грудня у КВЦ "Парковий", але "це буде інший концерт".

"Інша сцена, інший масштаб, але все одно я буду звучати для вас, виконуючи усі хіти, які обʼєднували нас роками", - зазначила вона.