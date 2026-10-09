Три звички Злати Огнєвіч, які допомагають їй підтримувати форму: без жорстких дієт

За словами Злати, для гарного самопочуття та доглянутого вигляду не обов'язково щодня проводити години у спортзалі або відмовлятися від улюблених страв. Набагато важливіше знайти комфортний режим і дотримуватися його регулярно.

Фізичні навантаження важливі для співачки

Співачка вважає спорт важливою частиною життя, проте не наполягає на щоденних інтенсивних тренуваннях. На її думку, трьох занять на тиждень може бути достатньо, особливо якщо людина залишається активною протягом дня.

У дні без тренувань Огнєвіч радить не відмовлятися від руху. Наприклад, замість поїздки громадським транспортом можна пройтися пішки, якщо відстань дозволяє це зробити. Навіть звичайна прогулянка тривалістю 15-25 хвилин стає можливістю додати фізичної активності до повсякденного графіка.

Артистка наголошує, що підтримувати рухливість можна без складних вправ і спеціального обладнання. Для цього достатньо частіше обирати піші маршрути та використовувати нагоди більше рухатися протягом дня.

Злата Огнєвіч про догляд за шкірою (фото: скриншот)

Не пропускає вечірній догляд за шкірою

Ще одна звичка Злати - систематична турбота про шкіру. Вона переконана, що доглянутий вигляд потребує не стільки складних процедур, скільки регулярності. Саме тому навіть після насиченого дня співачка намагається знаходити час для базового вечірнього ритуалу.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Зокрема, виконавиця обов'язково знімає макіяж, очищує обличчя та робить легкий масаж. За словами Огнєвіч, звичку не нехтувати доглядом їй прищепила мама.

Співачка також зазначає, що турбота про себе передбачає дисципліну та послідовність. Результат, на її думку, формується завдяки регулярним діям, які з часом стають невіддільною частиною повсякденного життя.

Злата Огнєвіч про догляд за шкірою (фото: скриншот)

Харчування для підтримки форми

У харчуванні артистка не дотримується суворих обмежень і не відмовляється від улюблених продуктів. Водночас вона звертає увагу на кількість випічки та страв із тіста у своєму меню.

Злата зізнається, що помічає зміни ваги, коли протягом певного часу їсть багато піци, пасти та круасанів. Тому замість повної відмови від таких страв вона намагається контролювати частоту їхнього споживання.

Співачка переконана, що харчування не повинно перетворюватися на постійні заборони, які позбавляють задоволення від їжі. На її думку, важливо розуміти власні потреби та знаходити баланс, а не змушувати себе відмовлятися від усього, що подобається.

Такий підхід Огнєвіч описує як можливість насолоджуватися різноманітним раціоном, водночас звертаючи увагу на продукти, кількість яких варто регулювати відповідно до індивідуальних особливостей організму.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Співачка вражає своїм зовнішнім виглядом

У 40 років Злата Огнєвіч вражає своїм молодим та доглянутим вигляд, який привертає увагу шанувальників. Співачка вирізняється виразними рисами обличчя, доглянутою шкірою та стрункою фігурою.

Молодий вигляд артистки впливає поєднання догляду за собою, особистого стилю та індивідуальних особливостей організму. На стан шкіри й те, як людина виглядає з віком, також впливають генетика, сон, рівень стресу та загальний стан здоров'я.

Тож вигляд Злати Огнєвіч радше демонструє, що регулярна увага до себе може бути важливою частиною повсякденного життя, а не результатом однієї процедури чи суворої системи обмежень.