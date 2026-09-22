Токсична комбінація препаратів: коронер розкрив причину смерті Гайден Панеттьєрі

Що показала токсикологічна експертиза

Згідно з офіційним висновком, в організмі акторки виявили фентаніл, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін.

"Причиною смерті визнано токсичну дію фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Смерть визнано нещасним випадком", - йдеться в повідомленні коронера.

Фентаніл - сильнодійний синтетичний опіоїд. 4-ANPP є хімічним побічним продуктом, пов’язаним із виготовленням фентанілу.

Алпразолам, також відомий під торговою назвою Xanax, застосовують для лікування тривожних і панічних розладів.

Метокарбамол є міорелаксантом, який призначають при м’язових спазмах, а кветіапін - антипсихотичним препаратом для лікування низки психічних розладів.

Точні концентрації виявлених речовин у першому оприлюдненому висновку не зазначили.

Обставини смерті акторки

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у Грінвіллі, де тимчасово перебувала. Їй було 36 років.

Виклик до служби порятунку надійшов приблизно о 13:51 через зупинку серця.

Гайден Панеттьєрі (фото: Getty Images)

Медики проводили реанімаційні заходи, однак урятувати акторку не вдалося. О 14:32 було констатовано її смерть.

Під час розтину фахівці не виявили ознак травм, які могли б спричинити смерть або вплинути на неї.

Поліція також повідомляла, що попереднє розслідування не вказувало на злочин чи підозрілі обставини.

Водночас правоохоронці продовжують з’ясовувати всі деталі справи.

Чим була відома Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі розпочала акторську кар’єру ще в дитинстві. Світову популярність їй принесла роль Клер Беннет у серіалі "Герої".

Вона також зіграла Джульєтту Барнс у серіалі "Нешвілл", за яку двічі номінувалася на "Золотий глобус". Серед інших відомих робіт акторки - фільми "Згадуючи титанів", "Крик 4" і "Крик 6".