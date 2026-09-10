Тільда Свінтон стала новою амбасадоркою Cartier

Це не просто співпраця

За словами Свінтон, вона сприймає співпрацю з Cartier не як звичайний контракт із модним брендом, а як зустріч двох творчих світів.

Акторка порівняла це з ситуацією, коли хтось знайомить двох людей, які давно могли б стати друзями. Саме тому новий етап вона називає природним і своєчасним.

Свінтон особливо відзначила здатність Cartier поєднувати повагу до власної історії з постійним пошуком нового. Її приваблює архів ювелірного дому, його впізнаваний код і водночас сучасність.

На її думку, Cartier не просто зберігає власну спадщину, а постійно переосмислює її. Саме ця гнучкість, увага до майстерності та готовність до трансформації близькі їй як артистці.

Тільда Свінтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)

Свінтон і новий етап кар’єри

Призначення амбасадоркою Cartier збіглося для акторки з важливим періодом професійних змін.

Після чотирьох десятиліть активної роботи в кіно Свінтон розповіла, що нині поступово зменшує кількість великих повнометражних проєктів і дедалі більше уваги приділяє власним творчим ініціативам.

Свінтон наголошує: зараз для неї особливо важливою стала можливість самостійно визначати напрямок власної творчості.

Тільда Свінтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)

Колекція Into The Wild

Першим великим проєктом Cartier за участю Свінтон стала нова колекція Into The Wild, яка продовжує багаторічну історію дому, пов’язану з образом пантери та світом дикої природи.

У колекції ювеліри звернулися до образів різних тварин. Серед них - білий тигр, носоріг, папуга і крокодил. Майстри Cartier відтворили їх у дорогоцінних матеріалах, використовуючи складні техніки огранювання, інкрустації та закріплення каменів.

Для фотосесії Свінтон одягнула трансформований кольє Faune & Flore de Cartier із образом крокодила.

Прикраса виконана з білого золота та оздоблена оніксом, хризопразом, рубелітами, цаворитами, смарагдами й діамантами. Кольє повністю рухоме, тому нагадує справжню істоту, яка буквально обвиває шию.

Тільда Свінтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)

Акторка провела паралель між роботою ювелірного дому та власним підходом до мистецтва.

Її особливо приваблює те, що за кожним виробом Cartier стоїть робота великої кількості людей. Для Свінтон творчість ніколи не була виключно індивідуальним процесом - навпаки, вона багато років говорить про важливість команди, співпраці та спільного бачення..

Для Cartier ж Тільда Свінтон стає обличчям, яке дозволяє показати ювелірне мистецтво не лише через поняття розкоші, а й через мистецтво, фантазію та індивідуальність.

Тільда Свінтон (фото: instagram.com/stories/prestigeth)