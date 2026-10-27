Тейлор Свіфт стала наймолодшою учасницею Зали слави авторів пісень Нешвілла

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Під час урочистого вечора музикантку представив кантрі-виконавець Бред Пейслі, а співачка Лейні Вілсон виконала власну версію одного з її найвідоміших хітів - Love Story. Композиція вийшла у 2008 році на альбомі Fearless.

Отримуючи відзнаку, Свіфт поділилася, наскільки важливим для неї є це визнання. Вона наголосила, що Нешвілл відіграв визначальну роль у становленні її як авторки пісень.

"Я неймовірно щаслива й вважаю за честь стати частиною цього особливого кола, особливо на цьому етапі свого життя. Я розумію, наскільки це неймовірно, і берегтиму цей момент у пам’яті завжди", - сказала артистка зі сцени.

Вона також додала, що саме в Нешвіллі її талант до написання пісень сформувався та вдосконалився. За словами співачки, це одна з тих частин її життя, якими вона пишається найбільше.

Нешвілл має особливе значення для кар’єри Свіфт

У підлітковому віці вона переїхала з родиною з Пенсильванії до Теннессі, щоб розвиватися в музиці. Свій перший видавничий контракт у місті співачка підписала у 14 років.

Згодом вона вийшла за межі кантрі-музики та стала однією з найуспішніших попартисток світу, зберігши авторство пісень важливою частиною своєї творчості.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

До Зали слави авторів пісень Нешвілла у 2026 році також включили музикантів Лайла Ловетта, Шона Кемпа, Лі Томаса Міллера, Брюса Ченнела та Дж. І. Еллісона, якого відзначили посмертно.

Це не єдина подібна відзнака Свіфт цього року. У червні вона стала наймолодшою жінкою, яку включили до Зали слави авторів пісень у Нью-Йорку. Таким чином, 2026 рік став для артистки ще одним важливим етапом у визнанні її внеску в написання музики.