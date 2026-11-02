Тейлор Свіфт розповіла про дивну звичку, яку доводиться терпіти її чоловікові

Яку звичку Свіфт зберегла зі школи

Як розповіла артистка, вони з Ебіґейл досі розмовляють одна з одною, наслідуючи голоси персонажів комедії "Наполеон Динаміт".

Ця гра почалася ще в підлітковому віці й залишилася частиною їхнього спілкування.

"І ми досі це робимо - і нашим чоловікам доводиться з цим миритися", - пожартувала Свіфт.

Співачка навіть продемонструвала характерний голос головного героя фільму, якого зіграв Джон Гідер, розсмішивши присутніх. Комедія "Наполеон Динаміт" вийшла 2004 року.

Свіфт також пригадала, як у 14 років переїхала до Нешвілла й опинилася в новій школі.

У новому класі вона придивлялася до однокласниць і намагалася зрозуміти, з ким потоваришувати.

Тейлор та Абігейл Андерсон дружать з 14 років (фото: instagram.com/abigail_lauren)

Саме тоді в її житті з'явилася Ебіґейл. Їх зблизило схоже почуття гумору та бажання пародіювати героїв улюбленої комедії.

Пояснюючи, чому ця дружба для неї така важлива, Свіфт говорила про відчуття, коли поруч є людина, яка розуміє твою дивакуватість і приймає тебе таким, яким ти є.

Чому співачка заговорила про подругу

Історією Тейлор поділилася під час обговорення "Історії іграшок 5" із режисером Ендрю Стентоном.

Співачка побачила паралелі між власною дружбою та стосунками героїнь мультфільму Бонні й Блейз.

Вона навіть звернула увагу, що в Ебіґейл кучеряве волосся, як у Блейз. Саме сюжет про близькість двох людей нагадав їй шкільні роки та спільні жарти з подругою.

Тейлор Свіфт та Абігейл Андерсон (фото: instagram.com/abigail_lauren)

Свіфт також має творчий зв'язок із мультфільмом: вона написала й записала для нього оригінальну пісню "I Knew It, I Knew You".