Як виглядала співачка

36-річна артистка спостерігала за матчем із сімейного VIP-боксу. Компанію їй склали батьки Андреа та Скотт Свіфт, мати Тревіса Келсі Донна та інші члени родини.

Для виходу Тейлор обрала спортивну куртку-вітровку в чорно-біло-червоній гамі з логотипом Kansas City Chiefs на грудях. Модель належить до колекції WEAR by Erin Andrews - бренду спортивного одягу, створеного американською телеведучою та спортивною журналісткою Ерін Ендрюс.

Образ співачка доповнила великими золотими сережками-кільцями та манікюром насиченого бордового відтінку.

Вартість куртки становить 59,99 доларів (приблизно 2600 грн).

Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)

Тейлор Свіфт (фото: Getty Images)

Вибір бренду має й особистий контекст

Ерін Ендрюс товаришує з Тейлор та Тревісом і була серед гостей на їхньому весіллі, яке відбулося в липні в Нью-Йорку.

Це не перший випадок, коли Свіфт з'являється на матчі чоловіка в одязі з колекції Ендрюс. У вересні співачка вже підтримувала Kansas City Chiefs у майці від WEAR by Erin Andrews.

А на попередню домашню гру команди проти New York Jets 8 листопада Тейлор прийшла в трикотажному поло Tommy Hilfiger у червоно-рожевій гамі. Тоді вона також додала до образу золоту підвіску з числом 87 - номером, під яким Тревіс Келсі виступає за команду.