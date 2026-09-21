Тейлор Свіфт емоційно підтримала чоловіка на матчі: "Це мій чоловік!"

Як Тейлор Свіфт підтримала чоловіка

Тейлор прийшла підтримати чоловіка разом зі своїми батьками, а також його мамою Донною Келсі. Для співачки це був уже другий поспіль матч "Чіфс" цього сезону.

Особливо яскравим моментом став перший тачдаун Келсі у сезоні. Тревіс прийняв 13-ярдову передачу від Патріка Махоумса та приніс команді важливі очки. Камери в цей момент показали реакцію Тейлор у гостьовій ложі.

Співачка підстрибнула від радості, вказала на свою обручку, а потім вигукнула у бік поля: "Це мій чоловік!". Кадри з її реакцією швидко поширилися в мережі.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswifte)

Цей жест особливо привернув увагу, адже Тейлор і Тревіс одружилися лише кілька місяців тому. Весілля відбулося 3 липня 2026 року в нью-йоркському Madison Square Garden.

Їхня історія почалася ще у 2023 році, коли Келсі вперше публічно розповів, що хотів познайомитися зі Свіфт після її концерту. Згодом співачка прийшла на матч "Чіфс" на Arrowhead, після чого їхні стосунки стали публічними.

Відтоді Тейлор регулярно з'являлася на матчах команди, підтримуючи Келсі з трибун.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswifte)