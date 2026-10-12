Тематичне печиво та піжами: Кайлі Дженнер показала, як готується до Геловіну з дітьми

Як Кайлі Дженнер готується до Геловіну з дітьми

У відео, опублікованому 11 жовтня, 29-річна зірка реаліті-шоу разом із восьмирічною донькою Стормі та чотирирічним сином Ейром готувала печиво до Геловіну.

Для сімейного кулінарного заняття вони обрали помаранчеві піжами з тематичними принтами у вигляді гарбузів.

Діти разом із мамою розкачували тісто помаранчевого, фіолетового та зеленого кольорів, а потім прикрашали печиво глазур'ю та святковими фігурками з мастики.

Під час приготування Кайлі поцікавилася у дітей, ким вони хочуть бути на Геловін. Ейр сказав, що хотів би стати піратом.

Зіркова мама одразу запропонувала обрати відповідні костюми для всієї родини. Втім, Стормі не дуже позитивно оцінила цю ідею, кинувши красномовний погляд.

Після цього Кайлі пригадала, як сама у дитинстві позувала у піратських костюмах разом із мамою Кріс Дженнер та сестрою Кендалл.

Кайлі з Кендалл та Кріс (скриншот)

Що відомо про сімейне життя Кайлі Дженнер

Нагадаємо, сина та доньку бізнесвумен народила від репера Тревіса Скотта. Пара почала зустрічатися у 2017 році, але їхні стосунки були нестабільними. У 2023-му вони остаточно розійшлися, але продовжили разом виховувати дітей.

Дженнер неодноразово розповідала, що материнство змінило її ставлення до себе та життя. Водночас народжувати ще одну дитину поки не планує.

Нещодавно вона пояснила, що прагне насолоджувати другою половиною своїх двадцями років, більше часу приділяти собі, роботі та подорожам із дітьми.

Щодо особистого життя, то серце Кайлі зайняте. З 2023 року вона зустрічається з актором Тімоті Шаламе.