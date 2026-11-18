Маєток у Лос-Фелізі з таємним баром і амфітеатром

У 2011 році Паттінсон придбав маєток Seyler House за 6,275 млн доларів. Його збудували 1922 року за проєктом архітектора Стайлза О. Клементса.

Площа будинку становить близько 370 кв. м, а ділянка займає приблизно 0,6 гектара.

За даними Us Weekly, у цій оселі актор жив із Крістен Стюарт, з якою знімався в "Сутінках".

У кімнатах збереглися вітражі, дерев'яні балки й декоративна плитка. У вітальні є різьблений кам'яний камін, а потайний прохід веде до приміщення колишнього підпільного бару.

У терасованому саду облаштували басейн у формі лагуни й приватний амфітеатр.

Серед попередніх власників був актор Тім Каррі, який реставрував будинок. У 2014 році Паттінсон продав маєток Джиму Парсонсу, виконавцеві ролі Шелдона Купера в "Теорії великого вибуху".

За даними Home Beautiful, сума угоди становила 6,375 млн доларів. Світлини з добірки, імовірно, показують пізніше оформлення інтер'єрів.

Менший будинок на Голлівудських пагорбах

У 2014 році Паттінсон купив одноповерховий будинок 1958 року приблизно за 2,18 млн доларів.

В оселі площею близько 180 кв. м - дві спальні й дві ванні кімнати. Під час ремонту зберегли глиняну плитку, арки та стельові балки.

У жовтні 2023 року актор продав цей будинок за 3 млн доларів. Як повідомило видання Mansion Global, угоду уклали без публічного оголошення про продаж.

Будинок за 5,3 млн доларів із м'ятними дверима й каміном надворі

На початку 2023 року Паттінсон і Вотергаус купили ще одну оселю на Голлівудських пагорбах. Будинок 1939 року площею близько 253 кв. м має три спальні, три ванні кімнати й гостьову вбиральню. У 2000-х його оновив дизайнер Джефф Льюїс, а ремонт показали в реаліті Flipping Out.

У вітальні під склепінчастою стелею видно дерев'яні балки, а на кухні темні шафи поєднали з мармуровими стільницями. М'ятно-зелені засклені двері ведуть на критий балкон. У саду поміж кам'яних стін облаштували невеликий басейн, а під дерев'яною перголою - зону відпочинку з каміном.

До Паттінсона й Вотергаус будинком володіли співтворчиня "Пліткарки" Стефані Севідж, музикант Бек і акторка Марісса Рібізі. Саме Рібізі продала оселю парі.

Що Паттінсон розповів про життя в Беверлі-Гіллз

У червні 2026 року Паттінсон розповів GQ, що разом із Вотергаус та їхньою донькою орендує будинок у Беверлі-Гіллз. В оселі є домашній спортзал, який актор використовує для підготовки до другої частини "Бетмена".

Раніше, за словами актора, він приїздив у Беверлі-Гіллз здебільшого у справах свого агентства. "Тепер думаю, що тут усе доволі приємно. Може, я став буржуа", — пожартував Паттінсон.

За даними Home Beautiful, статус будинку за 5,3 млн доларів після переїзду залишається невідомим.