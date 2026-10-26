Сумки Hermès і призи до мільйона доларів: як Дрейк відсвяткував 40-річчя

Що отримали гості Дрейка

Перша вечірка відбулася 23 жовтня у Casa Cipriani на Мангеттені та зібрала близько 400 гостей.

За словами учасника святкування, який поспілкувався з People, присутнім дарували сумки Chanel та Hermès.

Також для них організували розіграш у форматі ігрового шоу. Грошові призи починалися від 10 тисяч доларів, а найбільший сягнув мільйона.

Музичним сюрпризом став виступ Backstreet Boys. Іменинник приєднався до гурту на сцені та заспівав разом із ним хіт "I Want It That Way".

Раніше Дрейк уже виконував цю композицію з музикантами - на їхньому концерті в Торонто у 2022 році.

Під час звернення до гостей репер подякував близьким за присутність.

"Сьогоднішній вечір - лише про те, щоб бути живим, залишатися живим", - сказав Дрейк.

Які образи обрав іменинник

Для першої вечірки Дрейк обрав блискучий чорний піджак із шовковими лацканами, широкі брюки та білу сорочку.

Метелик прикрашала діамантова шпилька у формі літери D.

Образ доповнив інкрустований діамантами Rolex Cosmograph Daytona. За даними Vogue, вартість цього годинника оцінюють у кілька мільйонів доларів.

Дрейк (фото: Getty Images)

Для другої вечірки, яка відбулася 24 жовтня, артист змінив смокінг на куртку Chrome Hearts із гепардовим принтом та яскраво-червоні шкіряні штани.

На сцені до нього також приєднався виконавець Popcaan.